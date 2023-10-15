Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, 38. Olağan İl Kongresi'nde yapılan seçimlerde 226 oy alarak yeni başkan seçildi.

CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu oldu.

Bir otelde düzenlenen 38. Olağan İl Kongresi'nde, divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan yaptı.

İki adayın yarıştığı kongrede 434 delege oy kullandı.

Oyların 226'sını alan Oğuz Can Curoğlu, CHP'nin yeni Sakarya İl Başkanı oldu.

Diğer aday Ergün Özkan ise 207 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Partililerle seçim zaferini kutlayan Curoğlu, "Yarından itibaren hepimiz biriz, çalışmaya başlayacağız. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.