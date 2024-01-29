Üye Girişi
Haberler

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, partinin İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçe belediye başkan adayı belirlendi.

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, partinin İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçe belediye başkan adayı belirlendi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay oldu.

Aliağa ilçesinde Çağatay Güç, Balçova ilçesinde Onur Yiğit, Bayındır ilçesinde Davut Sakarsu, Bayraklı ilçesinde İrfan Önal, Bergama ilçesinde Tanju Çelik, Beydağ ilçesinde Şakir Başaran, Bornova ilçesinde Ömer Eşki, Buca ilçesinde Görkem Duman, Çeşme ilçesinde Lal Denizli, Çiğli ilçesinde Uygar Yıldırım, Dikili ilçesinde Adil Kırgöz, Foça ilçesinde Saniye Bora Fıçı, Gaziemir ilçesinde Ünal Işık, Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Günay, Karabağlar ilçesinde Emine Helil İnay Kınay, Karaburun ilçesinde Nurşen Balcı, Karşıyaka ilçesinde Behice Yıldız İşçimenler Ünsal aday olarak gösterildi.

Kemalpaşa ilçesinde Mehmet Türkmen, Kınık ilçesinde Sema Bodur, Kiraz ilçesinde Nasuh Coşkun, Konak ilçesinde Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menderes ilçesinde İlkay Çiçek, Menemen ilçesinde Deniz Karakurt, Narlıdere ilçesinde Erman Uzun, Ödemiş ilçesinde Mustafa Turan, Seferihisar ilçesinde İsmail Yetişkin, Selçuk ilçesinde Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire ilçesinde Hayati Okuroğlu, Torbalı ilçesinde Övünç Demir, Urla ilçesinde Selçuk Balkan belediye başkan adayı oldu.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İzmir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

30 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Ogeday elendi mi? Survivor Ogeday neden yok 2024? Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok 2024? 30 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 30 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 30 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! CHP İzmir adayı kim oldu, belli oldu mu? (AÇIKLANDI) Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 30 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 30 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 29 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title