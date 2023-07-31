CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine Bakanı Şimşek'in tasarruf tedbirlerini eleştirdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirlerini eleştirerek, ülkenin ekonomik durumunun zor olduğunu ve tasarrufun yöneticiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Ağbaba, 125 bin tane makam aracının hala kullanıldığını ve 6,2 milyar TL'nin akaryakıta harcandığını söyledi. Çiftçi ve esnafın mazot ve benzin bulamadığı bir dönemde Türkiye'nin hala para harcamaya devam ettiğini vurguladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirlerine ilişkin; "Tasarrufu kim edecek? Önce bu memleketi, bu ülkeyi yönetenler edecek. 125 bin tane makam aracı hala devam ediyor. 6,2 milyar akaryakıta verilmiş. Çiftçi mazot bulamıyor, esnaf benzin bulamıyor; Türkiye 6,2 milyar para harcamaya devam ediyor. Bir tasarruf çağrısı yapılacaksa, tasarruf parayı harcayandan yapılır. Fakir fukaranın zaten tasarruf yapacağı bir şey yok ki… Evine ekmeği zor götürüyor" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı tasarruf tedbirlerini eleştirdi. Ağbaba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ağbaba şunları söyledi:

"Bir israf ekonomisi, bir şatafat düzeniyle karşı karşıya Türkiye. 2023'ün ilk altı ayında harcamalara bir bakalım. Sadece bu yılın ilk altı ayında sarayın giderleri için 2 milyar 171 milyon harcanmış, lüks araç kiralamaya 1,2 milyon harcanmış. Taşıt kiralama giderleri, insan Allah'tan korkar 4 milyar 605 milyon harcanmış. Taşıt alımı için 547 milyon harcanmış, lüks uçakların kiralanması için 727 milyon harcanmış, akaryakıt için 6,2 milyar harcanmış.

"ÇİFTÇİ MAZOT, ESNAF BEZİN BULAMIYOR; TÜRKİYE 6.2 MİLYAR PARA HARCAMAYA DEVAM EDİYOR"

Ülkenin ekonomik durumu zor mu? Zor. Bir deprem yaşandı mı? Yaşandı. Tasarruf edilmesi lazım mı? Vallahi tasarruf edilmesi lazım. Tasarrufu kim edecek? Önce bu memleketi, bu ülkeyi yönetenler edecek. Hep söylüyorum, 125 bin tane makam aracı var. Bu makam araçlarından hiç olmazsa şu depremin acısını atlatana kadar bir inin kardeşim. Bir milletvekilinin arkasından 3-4 tane korumayla polis arabasıyla geziyor. Kimi kimden koruyorsun? Milletvekili öyle, siyasetçisi öyle, bürokratı öyle, yerel yönetimleri öyle. 125 bin tane makam aracı hala devam ediyor. 6,2 milyar akaryakıta verilmiş. Çiftçi mazot bulamıyor, esnaf benzin bulamıyor; Türkiye 6,2 milyar para harcamaya devam ediyor. Bir tasarruf çağrısı yapılacaksa, tasarruf parayı harcayandan yapılır. Fakir fukaranın zaten tasarruf yapacağı bir şey yok ki, evine ekmeği zor götürüyor. Tasarruf kim yapsın? 7 bin 500 lira maaş alan emekli mi yapsın? Asgari ücretli mi yapsın? Kepengini açamayan esnaf mı yapsın? Tasarrufu kim yapacak? Tasarrufu; şatafatı, israfı yapan yapacak."