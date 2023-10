CHP Milletvekili Veli Ağbaba'dan Emeklilere Zam Çağrısı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; "Buradan ben Sayın Devlet Bahçeli'ye hem AKP Grubu'na sesleniyorum, elinizi tutan mı var? Kaldırın ellerinizi bir sefer emeklinin, fakirin, fukaranın lehine, emekli hiç olmazsa yılbaşına kadar rahat bir nefes alsın. Birazdan kalkacak elleri görecek emekli. Kim emeklinin dostu, kim emeklinin düşmanı, kim samimi kalkan ellerden birazdan göreceğiz. Emekli maalesef sayenizde alışverişe giderken artık torbayla gitmiyor, bir de elinde hesap makinasıyla geziyor hangi market ucuz diye. Emekliler 10 yıl önce aldığı gömlekleri, paltoları giyiyor ve maalesef ilk kez emekli ölecek komşusunun üstüne başına muhtaç duruma gelmiş durumda" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada emeklilere seyyanen zam yaplıması gerektiğini belirtti. Genel Kurul'da yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından, "Emekliler görsün kim dost kim düşman! Emekliye maaş artışı yapılmasın diye utanmadan kalkan elleri görsün! Bizi kıskanan Almanya'nın emeklisi bizim emeklinin 6 katı maaş alıyor. İktidar Milletvekilleri de kendi maaşından yakınıyor" notuyla paylaşan Ağbaba, şunları söyledi:

"DEVLET BAHÇELİ VE AKP GRUBU'NA SESLENİYORUM, ELİNİZİ TUTAN MI VAR?"

"Sayın Cumhurbaşkanı dün açıklama yapıyor, 'İnşallah bakacağız' diyor. Sayın Devlet Bahçeli, 'Emekli aylığına en az 8 bin 77 TL seyyanen zam yapalım' diyor. Buradan ben Sayın Devlet Bahçeli'ye hem AKP grubuna sesleniyorum, elinizi tutan mı var? Kaldırın ellerinizi, bir sefer emeklinin, fakirin, fukaranın lehine, emekli hiç olmazsa yılbaşına kadar rahat bir nefes alsın. Birazdan kalkacak elleri görecek emekli. Kim emeklinin dostu, kim emeklinin düşmanı, kim samimi kalkan ellerden birazdan göreceğiz ve biliyoruz ki maalesef özgür iradenizle el kaldırmayacaksınız ve emekliye zam vermemek için direneceksiniz.

"EMEKLİ ÖLEN KOMŞUSUNUN ÜSTÜNE BAŞINA MUHTAÇ DURUMA GELMİŞ DURUMDA"

Türkiye'nin birçok alanda birinciliği var ama bir birincilik hepimiz açısından utanç verici bir birincilik. Maalesef Avrupa'nın en düşük emekli aylığını alan ülke Türkiye. Hem euro bazında hem alım gücü anlamında en düşük aylığı alan emekli Türkiye'de. Belçika'da bir emekli ortalama bin 200 euro, Almanya'da ortalama bin 400 euro maaş alıyor. Türkiye'de bir emekli ortalama 259 euro maaş alıyor, sadaka bile değil. Bir emekli Belçika'da emekli maaşıyla toplam 120 kilo et alıyor, Almanya'da 136 kilo et alıyor, Türkiye'de ise 16 kilo et alabiliyor. Emekli maalesef sayenizde alışverişe giderken artık torbayla gitmiyor, bir de elinde hesap makinasıyla geziyor hangi market ucuz diye. Emekliler 10 yıl önce aldığı gömlekleri, paltoları giyiyor ve maalesef ilk kez emekli ölecek komşusunun üstüne başına muhtaç duruma gelmiş durumda. Bu tabloyu yaratanları da milletin vicdanına havale etmek istediğimi belirtmek istiyorum. AK Parti milletvekilleri kendi maaşlarıyla geçinemediklerini söylüyorlar. Keşke o emeklinin karşısına çıksalar çarşıda, pazarda; emeklinin durumunu görseler."