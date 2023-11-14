CHP Milletvekili Gıda Denetiminde Personel Eksikliğini Gündeme Getirdi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden dönercinin veremli olduğu halde çalışmasının ortaya çıkması üzerine gıda denetimlerindeki personel eksikliğini gündeme getirdi. Emir, gıda mühendislerinin ve gıda kontrolörlerinin sayısının artırılmasını talep etti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Gıda denetimine yönelik personel sayısı yıllardır yerinde sayıyor. Erzurum'da bir işletmecinin veremli olduğu halde restoranda çalışıyor olması, denetimsizliğin ne boyutlara ulaştığını gösteriyor. Bir an önce gıda mühendislerinin, gıda kontrolörleri arasındaki oranının artırılması ve sahada tam olarak görev yapan gıda kontrolör sayısının artırılmasını bekliyoruz" dedi.

Erzurum'da 10 Kasım'da Atatürk'e hakaret eden ve tutuklanan döner restoran işletmecisi Mustafa Atmaca, iki gün tutuklu kaldıktan sonra 'verem tedavisi' gördüğü gerekçesiyle serbest bırakıldı. Aynı zamanda TikTok fenomeni olan işletmecinin sosyal medya hesabından, aylardır bu şekilde çalışmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden dönercinin veremli olduğu halde çalıştığının ortaya çıkması üzerine gıda denetimlerini bir kez daha gündeme getirdi. Türkiye genelinde yaşanan personel sıkıntısını iki yıl önce TBMM gündemine taşıyan Emir, yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya da gıda kontrolör eksikliğinin yol açtığı sorunları hatırlattı.

Yaşanan sıkıntılarla ilgili 1 Şubat 2021 tarihinde dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sunduklarını ve konuyu gündeme getirdiklerini hatırlatan Emir, şu ifadeleri kullandı:

"ERZURUM'DA VEREMLİ OLDUĞU HALDE RESTORANDA ÇALIŞAN DÖNERCİ DE ALO 174'ÜN DENETLEMEKLE GÖREVLİ OLDUĞU BİR SÜREÇ"

"Gıda ile ilgili ihbarlar Alo 174'e yapılıyor ve bunları denetlemek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görevi. Alo 174'ün görev alanları arasında tüketilen gıdaların güvenliğinin yanı sıra gıda ile ilgili mevzuata aykırı iş yapan şahısların da denetimi yer alıyor. Dolayısıyla Erzurum'da veremli olduğu halde restoranda çalışan dönerci de Alo 174'ün denetlemekle görevli olduğu bir süreç. Ancak, bu kişinin aylardır bu halde çalışmış olduğunu görüyoruz. Bu durum da denetimsizliğin ne boyutlara geldiğini gösteriyor. Alo 174 Gıda hattına Türkiye'nin dört bir yanından her yıl yüz binlerce ihbar yağıyor ve bu ihbarlar yıldan yıla giderek artıyor. Sadece son beş yılda yüzde 100'ün üzerinde artış olduğunu biliyoruz.

"TÜRKİYE GENELİNDE DENETİM PERSONELİNİN YETERSİZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Biz bu sıkıntıyı 2021 yılında Meclis'te gündeme getirmiştik. Dönemin bakanı gıda ile ilgili ihbar sayılarının artmasını COVID'e bağlamış, 'Artışın temel sebebi olarak COVID salgını sebebiyle tüketicilerin gıda güvenilirliği konusunda hassasiyetinin artmış olması gösterilebilir' demişti. Ancak Türkiye genelinde denetim personelinin yetersiz olduğunu biliyoruz. 2015 yılında 5 bin 151 olan gıda kontrolörü sayısı bugün yalnızca 7 bin 500 civarında. Yani sekiz yılda ancak yüzde 50 oranında artırılabilmiş durumda. Oysa bu sayının yalnızca yaklaşık 2 bininin gıda mühendisi olduğunu ve gıda mühendislerinin tüm kontrol görevlileri içerisindeki oranının yüzde 25'lerde kaldığını biliyoruz.

"GIDA MÜHENDİSLERİNİN, GIDA KONTROLÖRLERİ ARASINDAKİ ORANININ ARTIRILMASI VE SAHADA TAM OLARAK GÖREV YAPAN GIDA KONTROLÖR SAYISININ ARTIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Diğer yandan bakanlık raporlarına göre kontrol görevlilerinin tamamının aktif olarak sahada görev yapmadığını, ayrıca çeşitli sebeplerle bakanlığın farklı birimlerine ya da farklı şubelere geçen personelin de bu sayıya dahil edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla denetimler eksik ve yetersiz kalıyor. Bir an önce gıda mühendislerinin, gıda kontrolörleri arasındaki oranının artırılması ve sahada tam olarak görev yapan gıda kontrolör sayısının artırılmasını bekliyoruz."