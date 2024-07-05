CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ile ilgili tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı.

"KUZEY MARMARA OTOYOLU İŞLETMESİ CEO'LUĞUNA GETİRİLDİ"

Turhan'ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'nin CEO'luğuna getirildiğini öne süren Yavuzyılmaz, "Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda 'ilave araç geçiş garantileri' verdiğini belgeledik" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYAR 338 MİLYON ARAÇ GARANTİSİ VERİLMİŞ"

Yavuzyılmaz iddiasını şöyle sürdürdü; "Bu şirketlere Cahit Turhan döneminde verilen 'ilave araç geçiş garanti sayısı': 1 milyar 338 milyon adet araç. Türkiye'deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamıyor." Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'nin CEO'luğuna getirilen Cahit Turhan'ın aylık 1 milyon TL maaş alacağı öne sürüldü.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ BELGELERİ DE PAYLAŞTI

CHP'li isim sosyal medya hesabından söz konusu belgeleri de paylaştı;

Yavuzyılmaz garanti edilen 1 Milyar 338 Milyon adet araç sayısının hesaplanmasına ilişkin görselleri de paylaştı;