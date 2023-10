CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik: 'Artık en az 3 veya 4 vekil bekliyoruz'

Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, partinin Diyarbakır İl Kongresi'nde; "40 yıldan sonra milletvekili çıkarmayı başardık. Bu bir tarihi rekordur. En önemlisi ilimizin her bölgesine temelimizi attık. Daha önce köylerde tek bir oyumuz yokken örgütümle her köyde 5, 10, 20, 50 oy almayı başardık. Oy almadığımız köy hemen hemen yok denilecek kadar azdır. Artık her köyde CHP'liler var. Sağlam temelimiz var, bize gönül vermiş yoldaşlarımız var. Bundan sonraki süreçte işimiz çok daha kolay olacak. Artık 1 vekili değil en az 3 veya 4 vekil bekliyoruz" dedi.

CHP Diyarbakır İl Kongresi, bugün Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda toplandı. Kongre Divan Başkanlığı'na, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu seçildi. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, kongrenin açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Tam bir yıl oldu, il başkanlığı görevindeyim. Göreve geldiğim ilk gün, ilk işim il binamızı halkımızın ayağına götürmek oldu. Türkiye'nin en köklü partisiyiz. ve iktidara en yakın olan parti bizdik. Bu bir yıllık süreçte bir dakika durmadık. Ev ev, köy köy, ilçe ilçe; çalmadık kapı bırakmadık. Gittiğimiz yerlerde Sayın Genel Başkanımızı, partimizi ve yapacaklarımızı anlattık. ve en önemlisi yanlarında olduğumuzu anlattık. 'Korkmayın, yanınızda biz varız, CHP'liler var' dedik. Ciddi anlamda karşılık bulduk.

Emeğimizin karşılığını kat kat almayı başardık. 16 bin olan oyumuzu 80 binlere çıkarmayı başardık. Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 73 oy aldık. 40 yıldan sonra milletvekili çıkarmayı başardık. Bu bir tarihi rekordur. En önemlisi ilimizin her bölgesine temelimizi attık. Daha önce köylerde tek bir oyumuz yokken örgütümle her köyde 5, 10, 20, 50 oy almayı başardık.

Oy almadığımız köy, hemen hemen yok denilecek kadar azdır. Artık her köyde CHP'liler var. Sağlam temelimiz var. Bize gönül vermiş yoldaşlarımız var. Bundan sonraki süreçte işimiz çok daha kolay olacak. Artık bir vekili değil en az üç veya dört vekil bekliyoruz Diyarbakır'dan. ve hedefimiz bu olacak. Bu zaferi örgütüme borçluyum. Hep beraber başardık, sizlerle başardık."