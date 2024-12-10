CHP'den Sığınmacıların Ülkesine Dönüşü İçin Yol Haritası Talebi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Ülkemizde sığınmacı konumundaki milyonlarca Suriyelinin ülkelerine dönüşü için süratle yol haritası oluşturulmalı ve kararlılıkla uygulamaya sokulmalıdır." dedi.

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, 2025 yılı bütçesinde 14 trilyon 731 milyar liralık gider, 12 trilyon 800 milyar liralık da gelir öngörüldüğünü; bütçede 1 trilyon 931 milyar liralık açık bulunduğunu söyledi. Arı, "2020 yılında bütçe açığı 175 milyar liraydı. 2018'de 72 milyar liraydı. 2018'e göre bakarsak tam 27 kat, 2020'ye göre bakarsak 11 kat daha fazla bütçe açığı veriyorsunuz. Bu bütçenin 1 trilyon 950 milyarı da faize gitmekte. Bir taraftan bütçe açığınız bir taraftan da faiz ödemeniz katlanmış durumda. Bu bütçelerle kaynakları heba ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Kamu Başdenetçiliği Kurumunun 288 çalışanı ve 340 milyon lira bütçesi bulunduğunu ifade ederek, kurum tarafından bugüne kadar farklı konularda hazırlanan onlarca raporun ilgili kamu idarelerine sunulmasına rağmen dikkate alınmadığını öne sürdü. Yücel, "Kamu Başdenetçiliği Kurumunun raporları dikkate alınmayacaksa bu kurum neden kuruldu, neden bütçe ayrıldı?" diye sordu.

Yargının siyasallaştığını iddia eden Yücel, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve bazı belediye başkanlarının, haklarındaki soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılması ve yerlerine görevlendirme yapılmasını eleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçe teklifinde yer alan ceza davalarının görülme süresine ilişkin tahmin ve hedeflerini eleştirerek, bu yıl 242 gün olan ceza davalarının görülme süresinin, 2025 yılında 263, 2026 yılında 259, 2027 yılında da 257 gün olarak belirtildiğini anlattı.

Cumhuriyet başsavcılıklarında da kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarındaki dosyaların görülme süresinin arttığını söyleyen Göl, şöyle devam etti:

"Bu verilerin özeti şudur; bir çocuk istismara uğradığında, bir insan öldürüldüğünde, uyuşturucu ticareti yapıldığında yargı, çok uzun süreler bu dosyalara bakmamaktadır. Uzun yargılama süreleri nedeniyle caydırıcılık da sağlanmamakta, bu suçlar yeniden işlenmektedir. Fakat daha da kötüsü vatandaşın cebinden, ekmeğinden, çocuğuna verdiği harçlıktan keserek aldığınız vergileri bizlerden isterken, siz bu sorunu çözmeyi bile vadetmemişsiniz, '2027 yılına kadar da bu alanda bir ilerleme düşüncemiz yok.' diyorsunuz."

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, devlet kurumlarını denetlemekle yükümlü olan Sayıştay Başkanlığının denetim görevini yerine getirmediğini iddia ederek, doğru denetlenmeyen devletin, milletin vergilerini israf edeceğini söyledi.

"Vize retleri 2014'ten bu yana 3 katına çıkmış durumda"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Suriye'deki gelişmelere değinerek, partisinin, her zaman Türkiye'nin birinci önceliğinin Suriye'de iç savaşın bitmesi; Türkiye'ye, vatandaşlara ve askerlere yönelik terör tehdidinin son bulması olduğunu ifade ettiklerini belirtti.

Suriye'de tüm kesimlerin bir arada yaşayacağı bir ülke görmek istediklerine işaret eden Çakırözer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde sığınmacı konumundaki milyonlarca Suriyelinin ülkelerine dönüşü için süratle yol haritası oluşturulmalı ve kararlılıkla uygulamaya sokulmalıdır. Temel beklentilerimiz bunlar ancak sahadaki gerçekliğe bakınca, Esad devrildi ama istikrarlı, bölgesine güvenlik sunan bir Suriye'den hala uzağız. Suriye bölünmenin eşiğinde; çok parçalı yapı nasıl bütünlük sağlayacak? Sınırımızın dibinde bir diktatör giderken, yerini yeni bir cihatçı Taliban benzeri yönetimin almasını eminim hiçbirimiz istemeyiz. Bu belirsizlik ve riskler nedeniyle sığınmacılar da ülkelerine dönmek için acele etmeyebilirler. "

Türk vatandaşlarının, vize alamadığı için Avrupa ülkelerine gidemediğini söyleyen Çakırözer, "Vize retleri 2014'ten bu yana 3 katına çıkmış durumda. AB'ye aday bile olmayan 61 ülkeye tanınan vizesiz seyahat imkanı, üstlendiğimiz onca külfete rağmen yurttaşlarımıza verilmiyor." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Suriye'de yeni bir dönem başladığını anımsatarak, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik politikasını güncellemesi gerektiğini belirtti. Baas rejiminin devrilmesine rağmen Suriye'de bütün sorunların devam ettiğini anlatan Emre, "Orada artık silahlı cihatçı örgütler var; bir Suriye ulusu nasıl kurulacak? Buna iyi çalışmak lazım çünkü artık Suriye sahasında İsrail ve ABD ile kaldık. Aramızdaki çıkar çatışmalarının bir silahlı çatışmaya dönmemesi için acaba hangi hazırlıklarınız var?" diye konuştu.