CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Çamlıdere Pazarı'nda halkla buluştu

Aydın'da adaylığı ilk açıklanan isimlerden olan CHP'nin Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, çalışmalarında devam ediyor. Aydın'da sahaya ilk inen Belediye Başkan adaylarından olan ve Bozdoğan'da siyasete adeta renk katan Galip Özel, Çamlıdere Pazarı'nda halkla bir araya geldi.

Saha çalışmalarına aralıksız devam eden CHP'nin Bozdoğan Belediye Başkan adayı Mustafa Galip Özel, her hafta pazar günleri kurulan ve bölgenin simgesi haline gelen Çamlıdere Pazarı'nda esnafların talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretinden dolayı Özel'e başarı dileyen pazar esnafı, "Samimiyetiniz için de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Çamlıdere Pazarı'nda esnaf ziyaretinin ardından vatandaşları dinleyen Galip Özel "Hem pazar esnafının hem de vatandaşların bir araya geldiği pazar yerlerini ziyaret etmeyi önemsiyorum. Bu ziyaretler vatandaşın talep ve sorunlarını bizlere yerinde tespit etme imkanı veriyor. Yerel yönetim olarak bizler esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olacağız, onları dinleyip ortak akıl ve kararla istek, öneri ve taleplerine çözüm getireceğiz" dedi. - AYDIN