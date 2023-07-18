Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşmede, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası, Derinya Sosyal Konut Projesi ve diğer projeler değerlendirildi. Ayrıca, Türkiye'den KKTC'ye elektrik ulaştırma projesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, 20 Temmuz'da açılması planlanan Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projesi'nde gelinen aşama, Derinya Sosyal Konut Projesi, 100 yataklı Girne Askeri Hastanesi ve KKTC'nin en donanımlı hastanesi olacak Lefkoşa 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi projeleri değerlendirildi. Görüşmede, Devlet Su İşleri'nin KKTC'de yürüttüğü projelerle, devam eden kara yolları projeleri de ele alındı.