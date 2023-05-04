Çekya'da Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi devam ediyor

Çekya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor.

Çekya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor.

Çekya'da yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Başkent Prag'daki Türk Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen oy verme işlemine gelen vatandaşlar, güvenlik ve kimlik kontrollerinin ardından oy verme işlemini gerçekleştiriyorlar. Oy verme işleminde vatandaşların iş çıkış saatlerinden sonra yoğunluk yaşanırken, 3 bin 20 seçmenin bulunduğu Çekya'da 7 Mayıs Pazar gününe kadar oy kullanılabilecek.

"Gerçekten ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir süreçteyiz"

Çekya'da gerçekleştirilen oy verme işlemi ile ilgili konuşan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Gerçekten ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir süreçteyiz. Vatandaşlarımız önümüzdeki 5 yılı belirleyecek kararlar alıyorlar. Hangi partiye gönül verirlerse versinler tüm vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla şeffaf bir şekilde demokratik olgunluk içinde oylarını kullanabilmeleri için gerekli hazırılıkları yaptık. Siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte bütün ön hazırlıkları tamamladık. Güvenlik ile ilgili Çek emniyet mensupları ile gerekli çalışmaları yaptık" dedi.

Bütün vatandaşların rahat bir şekilde tercihlerini ortaya koyabilmeleri için devlet olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bağış, "YSK'nın bize verdiği kurallar çerçevesinde pusulaların en güvenli şekilde anavatana ulaşması için tüm partilerin gözlemcilerinin de katılımı ile gerekli çalışmaları son ana kadar sürdüreceğiz. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olacak neticeler ortaya çıkacaktı" dedi.

Türkiye Gönüllüleri Çekya Koordinatörü Yiğit Başar ise, "Güzel sakin bir ortamda çalışmaya devam etmekteyiz. Herkes birbirine yardımcı oldu şu ana kadar. Bir sorunla karşılaşmadık" dedi.

İlk kez oy kullanan seçmenlerde sandık başında

İlk kez oy kullanan Türk seçmenler heyecanlı olduklarını ifade etti. Üniversite öğrencisi Enes Karaman, ilk defa yurtdışında oy kullandığını ve heyecanlı olduğunu belirtti. Erasmus öğrencisi Sude Palamut ise, "İlk oyumu kullandım, çok heyecanlıyım. Umarım herkes için hayırlı olur" dedi. - PRAG

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023