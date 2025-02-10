Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Çavuşoğlu: Uluslararası Normlar Zayıflıyor, Dünyada Belirsizlik Artıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası normların aşındığını ve dünya genelinde belirsizliğin arttığını belirtti. Gazze'de yaşananlara da değinen Çavuşoğlu, insan hakları ve demokrasi konularında çifte standartların mevcut olduğunu ifade etti.

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyada uluslararası normların giderek zayıfladığını, aşındırıldığını görüyoruz. İnsan hakları, uluslararası hukuk, demokrasi konusunda ciddi bir çifte standart, ikiyüzlülük had safhada. Gazze'de Batı ve dünyanın büyük bir kısmı zalimin, soykırımın yanında yer aldı." dedi.

Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki konferans salonunda düzenlenen TÜGVA Antalya İhtisas Akademi açılış töreninde yaptığı "Türkiye'nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri" konulu konuşmasında, dünyada belirsizliğin arttığını, öngörülebilirliğin azaldığını söyledi.

Uluslararası sistemin temellerinin sarsıldığını, jeopolotik ve ekonomik denklemin yeniden şekillenmeye başladığını belirten Çavuşoğlu, dünyada çok sayıda ihtilaf bulunduğunu, aktif çatışmaların arttığını vurguladı.

Ekonomik sıkıntılar, savaş, terör ve iklim değişikliği nedeniyle dünyada göç sorunu yaşandığını anlatan Çavuşoğlu, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, sosyal adaletsizlik, siber güvenlik sorunu çoklu kriz ortamları ile karşı karşıya kalındığını hatırlattı.

Dünyanın iki kutupludan çok kutuplu dünyaya evrildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Küresel düzenin başat aktörleri, sesi ve gücü yükselmekte olan diğer aktörlerle sahneyi paylaşma baskısı altında. Daha önce kurulan sistemler savaşlar ile yıkılmıştı. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan BM'nin yerine geçebilecek bir sistem kurulması için yeniden bir savaşın mı olması gerekiyor? Tüm dünyanın yaşadığı ikilem bu. Dünyada uluslararası normların giderek zayıfladığını, aşındırıldığını görüyoruz. İnsan hakları, uluslararası hukuk, demokrasi konusunda ciddi bir çifte standart, ikiyüzlülük had safhada. Gazze'de Batı ve dünyanın büyük bir kısmı zalimin, soykırımın yanında yer aldı."

ABD'de Trump'un başkan seçilmesiyle yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Trump'ın başa gelmesiyle uluslarararası düzenin daha da sarsılacağını sadece biz değil tüm kafa yoranlar söylüyor. Trump'ın ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa ettiği liberal değerlere, serbest ticarete, kurallara dayalı sisteme karşı söylem ve eylem içinde olması en çok Batılı ülkeleri rahatsız ediyor." diye konuştu.

Trump döneminde ABD'nin nasıl bir politika izleyeceğini herkesin yakından takip ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedirginlik var herkeste. Yeni başkanın, ABD'yi merkeze koyan ittifakları ABD'ye hizmet ettiği müddetçe ve külfet paylaşımı olduğu sürece destekleyeceğini görüyoruz. Çıkarlarını maksimize etmek üzere ekonomik, ticari ve askeri yöntemeleri de hiç çekinmeden kullanabilecek bir yönetim olduğunu görüyoruz. Her türlü pazarlıkta her türlü yöntemi kullanabileceğini görüyoruz. Trump yönetimi çok keskin bir şekilde başladı. Korumacı ve küreselleşme karşıtı bir tutum içinde. Trump kısaca 'Amerikan Barışı' dediğimiz Pax Americana'nın sona erdiğini, artık dünyanın korumacılığını yapmayacağını açıkça söylüyor, dünyanın polisliğini üstlenmeyeceğini söylüyor. Trump yönetimi artık NATO dahil her yere herkesin para koyması gerektiğini söylüyor."

Rusya ve ABD rekabetine ilaveten Çin ve ABD rekabetinin görüleceğine değinen Çavuşoğlu, bu rekabetin tüm dünyayı etkileceğini ifade etti.

Bu rekabetin en çok da NATO'yu etkileyeceğini anlatan Çavuşoğlu, "NATO için Rusya Federasyonu ve terör tehdittir. Bu benim düşüncem değil. NATO'nun belgelerinde var. NATO'nun belgelerinde Çin sınama olarak geçiyor. Amerika'ya göre Çin sadece bir sınama değil tehdittir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ABD zaten NATO için 'Külfet paylaşımı, parayı ben veriyorum. Bunları ben yapıyorsam NATO içinde Çin'i de tehdit olarak kabul etmek zorundayız' diyecek. Bu gerçekleşirse NATO'nun tehdit anlayışı ve politikaları değişecek. Bu teşkilat olarak NATO'yu değil tüm NATO ülkelerinin politikalarını da etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin sakin devam etmesine rağmen çözülmemiş konuların olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye-Yunanistan dengesinin bozulduğunu, ABD'nin Yunanistan'a, Kıbrıs'ta da Rum tarafına desteğini arttırdığını gördüklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, AB'nin küresel rekabet gücünün zayıfladığını ve gündem belirleyici küresel bir aktör olmadığını sözlerine ekledi.

Programa AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Burak Sarman, TÜGVA Antalya İl Başkanı Mert Topçuoğlu ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Politika
img

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
img

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
img

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a kar bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş iptal edildi

Bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş şimdiden iptal edildi
Trump 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi

Trump'ın skandal Gazze çıkışına Kremlin'den ilk yanıt
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı

Olaylı maçta yeni gelişme! İşi yargıya taşıdılar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.