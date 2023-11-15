Canik'e 7,5 milyar TL'lik yatırım

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, görev sürelerindeki 4,5 yılda ilçeye 7,5 milyar TL'lik merkezi hükümet yatırımı kazandırdıklarını söyledi.

Samsun'un Canik ilçesinde yeni kamu binaları vatandaşların hizmetine girmeye başladı. İlçeye 4,5 yılda 7,5 milyar Türk lirası değerinde merkezi hükümet yatırımı kazandırdıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Hükümet Konağı, Şehr-i Bahçe Konutları, Canik Polis Merkezi, Samsun Şehir Hastanesi, Samsun Millet Bahçesi, Canik İlçe Jandarma Binası ve Canik Fen Lisesi'nin ilçenin gelişim sürecinde önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Canik Hükümet Konağı açıldı

Canik'e 4,5 yıl içerisinde kazandırılan merkezi hükümet yatırımlarının önemine işaret eden İbrahim Sandıkçı, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yeni kamu yatırımlarını ilçemize kazandırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürdük. 5 bin metrekare proje alanı üzerine yapımını tamamladığımız, 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Canik Hükümet Konağımız, vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı" dedi.

Merkezi hükümet yatırımları

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Merkezi hükümet yatırımlarımız kapsamında ilçemizdeki kentsel dönüşüm projelerimizi titizlikle sürdürdük. 4,5 yıl içerisinde ilçemizde güvenli ve modern konutların yapımlarını tamamladık. Soğuksu Mahallemizdeki hak sahibi vatandaşlarımız, kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 76 bin metrekare proje alanı üzerinde ilçemize kazandırdığımız, 678 konut ve 29 ticari yapıdan oluşan Şehr-i Bahçe Konutları'nda, yeni ve güvenli evlerine kavuştu" diye konuştu.

Polis Merkezi'nin yapımının tamamlandığını belirten Başkan Sandıkçı, "Merkezi hükümet yatırımlarımız kapsamında vatandaşlarımıza yeni ve modern binasında hizmet verecek olan Canik Polis Merkezimizin yapımı tamamladık. Yapımını 1811 metrekare proje alanı üzerinde tamamladığımız, 1694 metrekare kapalı alana sahip Canik Polis Merkezimiz kısa süre içerisinde ilçemizde faaliyete girecek" şeklinde konuştu. Canik'te Samsun Şehir Hastanesi'nin yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde Karadeniz Bölgesi'nin sağlık üssü olacak Samsun Şehir Hastanemizin yapım çalışmaları 207 bin 454 metrekare proje alanı üzerinde hızla sürüyor. Vatandaşlarımız, Samsun Şehir Hastanemizde son teknoloji cihazlarla donatılan ünitelerde sağlık hizmeti alacak" ifadelerini kullandı. Millet Bahçesi'nin ilçede vatandaşları ağırlamaya devam ettiğini ifade eden Sandıkçı, "İlçemizin değişen çehresine büyük katkılar sunan Samsun Millet Bahçemizde vatandaşlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Şehrimizin farklı ilçelerinden vatandaşlarımızın ve ailelerimizin durak noktası olan Samsun Millet Bahçemiz, 101 bin metrekare proje alanı üzerinde hizmet verirken, yeşil dokusuyla konuklarını karşılıyor" açıklamasında bulunarak, "Canik İlçe Jandarma Binamızın yapım çalışmalarını, planlamalarımız doğrultusunda özveriyle sürdürüyoruz. 9 bin 487 metrekare proje alanına sahip Canik İlçe Jandarma Binamızı kısa süre içerisinde tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

Canik Fen Lisesi öğrencilerle buluşacak

İlçedeki nitelikli okul sayılarını arttırdıklarını ve merkezi hükümet yatırımları kapsamında Canik Fen Lisesi'ni ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, şöyle devam etti:

"İlçemizde öğrencilerimizin kaliteli ve nitelikli bir şekilde eğitim almaları için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Canik 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulumuzda, Spor Programı Uygulayan sınıflarımızı, Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde ise yiyecek, içecek hizmetleri alanı bölümünü hayata geçirdik. İlçemize Canik Bilim ve Sanat Merkezi ile E-Sınav Merkezi'ni kazandırdık. Öğrencilerimiz, Borsa İstanbul Anadolu Lisemizde eğitimlerini sürdürüyor. Canik'te nitelikli okul sayını arttırırken, yeni okullar kazandırdık. Canik'imize merkezi hükümet yatırımlarımız çerçevesinde öğrencilerimizin kaliteli ve nitelikli bir şekilde eğitim alacağı Canik Fen Lisesi'ni kazandırdık. Canik Fen Lisemizin yapım çalışmalarını Teknepınar Mahallemizde, 9 bin 572 metrekare proje alanı üzerinde sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz yapım çalışmalarının ardından yeni okullarında eğitimlerini sürdürecekler."

Canik'te yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı,

ilçede merkezi hükümet yatırımlarının hayata geçmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti. - SAMSUN