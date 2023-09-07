Çanakkale'de İl İnsan Hakları Kurulu İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK), gelen müracaatlarla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüğünü ve başvuruları değerlendirildiğini ifade etti.

Gerek İçişleri Bakanlığının "Açık Kapı" uygulaması gerekse Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla idarelere ulaşan bütün müracaatlar doğrultusunda her bir vatandaşın talep, şikayet ve beklentilerinin yerine getirilmeye çalışıldığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu mekanizmanın içinde kolluk gözetiminden sosyal hizmetlere, Milli Eğitim'in yaptığı çalışmalardan Geri Gönderme Merkezinde yaptığımız çalışmalara, nezarethanelerden cezaevlerindeki şartlara kadar, tüm kurumlarımız 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla kendilerine verilen görevi yerine getirmeye çalışmakta. Başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere eski Türkiye'de kalan işkence, kötü muamele gibi suçlarla, ithamlarla ilimizde sıfır noktasında karşılaşacak dereceye gelmiş bulunmaktayız. Bu konuda hem devletin mekanizmalarına hem de kolluk gözetim mekanizmalarına bu anlamda hiçbir şekilde müracaat olmamakta. Bu da bir memnuniyet ölçüsü olarak karşımıza çıkmakta."

"Eşitlik anlamında ciddi boşlukların olduğunu görüyoruz"

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da TİHEK'in üç temel alanda görev icra ettiğini, bunların başında insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin geldiğini belirtti.

TİHEK'in, toplumda çıkabilecek herhangi bir ayrımcılık yasağı ihlaline karşı resen inceleme yetkisi çerçevesinde kendiliğinden harekete geçme imkanına sahip olduğunu anımsatan Kılıç, "6701 Sayılı Kanun'umuz çerçevesinde, kanun koyucumuzun öngörmüş olduğu 15 temelde, herhangi bir ayrımcılığın olması durumunda kurumumuz tüm yurttaşlarımızın bu noktada başvuru yapabileceği idari hak arama mekanizması olarak karşınıza çıkıyor." dedi.

Kılıç, 21. yüzyılın ilk çeyreği geride kalırken hak ihlallerinin fiili durum itibarıyla, küresel reel politik durum itibarıyla ortaya çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eşitlik anlamında özellikle sosyal, ekonomik, kültürel imkanlara erişim noktasında ciddi boşlukların ve açıkların olduğunu görüyoruz. Bölgeden bölgeye, mahalleden mahalleye hatta daha mikro ölçekte çevreden çevreye yayılır biçimde bütün dünyada, bir nevi dünya sıralamasında sosyoekonomik durumu itibarıyla başı çeken ülkeler başta olmak üzere ciddi anlamda sosyal adaletsizliklerin ortaya çıktığını ve bunları tolere edecek mekanizmaların yeterince işlemediğini görüyoruz.

Onun için aslında bunun bütün insanlığın, başta bu küresel sistemin yönetici aklının vicdani anlamda sorumluluğuna da işaret ediyor. Bütün bunlara ilişkin bir farkındalığın oluşturulması noktasında eşitlik hukuku çerçevesinde de sadece başvuruları değerlendirmek, sadece yurttaşlarımızın hak mahrumiyetlerini dikkate alıp kararlar vererek zararlarının giderilmesi noktasındaki kararlarımızın dışında da bu eşitlik bilincine ilişkin çok sayıda farkındalık artırma faaliyetleri yaptığımızı ifade etmeliyim."

Konuşmaların ardından TİHEK Başkanı Kılıç ve kurum üyeleri, katılımcıların sorularını yanıtladı.