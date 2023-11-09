Büro Memur-Sen İsrail'e Karşı Suç Duyurusunda Bulundu

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Ankara'da Filistin'e destek gösterisi düzenleyerek, İsrail'e karşı suç duyurusunda bulundu.

Büro Memur-Sen tarafından Ankara Adliyesi önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan'ın konuşmasının ardından İsrail'e karşı suç duyurusunda bulunuldu. Yazgan, konuşmasında İsrail'i lanetlemek için toplandıklarını söyleyerek, "Büro Memur-Sen olarak bu insanlık suçuna, bu gözü dönmüşlüğe, bu vahşete sessiz kalmamız mümkün değildir. İsrail'in bu alçak ve kalleş saldırılarını nefretle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar temenni ediyoruz. Her fırsatta çağdaşlıktan, insan haklarından ve medeniyetten bahseden Batılı ülkeler ve Avrupalılar, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ses çıkarmıyor, hatta büyük bir pişkinlikle sadece izliyorlar" dedi.

"Gazze'de savaş suçu işleniyor"

Gazze'ye atılan bombaların 15 bin tonu geçtiğini söyleyen Yazgan, "Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere, yazıklar olsun sivillerin bombalanmasına göz yumanlara, yazıklar olsun katil İsrail'e arka çıkanlara. Değerli kardeşlerim, Gazze'de savaş suçu işleniyor, insanlık dünyanın gözü önünde katlediliyor. Bomba ve kurşunlara kendini siper edip evlatlarını korumaya çalışan babaların görüntüsü ciğerlerimizi yakıyor. Çocuklarını kefensiz gömen acılı anaların gözyaşları yüreklerimizi dağlıyor" açıklamasında bulundu.

"Netenyahu ve yol arkadaşları savaş suçlusu ilan edilmeli"

Tüm devletler ve uluslararası kuruluşların Gazze'de ateşkesin sağlanmasına, katliamların durmasına destek vermesi gerektiğini ifade eden Yazgan, "Filistin özgürlüğüne kavuşmalıdır. Siyonist İsrail kirli ellerini artık Filistin topraklarından çekmelidir. Artık bağımsız ve egemen Filistin devleti tüm dünyaca tanınmalıdır. Barış ve huzurun tek yolu, işgalin sona ermesi ve işgalcilerin defolup gitmesiyle mümkündür. Filistin halkının soykırıma karşı kendisini savunma hakkı meşrudur ve sorgulanamaz. Ey Siyonist İsrail, ey işbirlikçi Amerika bu firavunluğunuz sonsuza dek payidar kalmaz. Elbet bir Musa çıkar, o kirli oyunlarınızı bozar, sahte egemenliğinizi yıkar. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. İsrail devletinin katil Başbakanı Netenyahu ve yol arkadaşları savaş suçlusu ilan edilmeli, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA