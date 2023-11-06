Burdur'da Filistin'e Destek Konvoyu Düzenlendi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu düzenlendi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Gölhisar'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Diyanet Sen'in katkıları ile düzenlenen gösteride katılımcılar araçlarıyla ilçe merkezinde konvoy yaptı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıldı. Burada önce Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi. - BURDUR