Bulgaristan Parlamentosu Sonbahar Dönemine Başladı

Yaz tatili sona eren Bulgaristan Parlamentosunda sonbahar döneminin ilk oturumu gerçekleştirildi, partiler çalışma döneminin önceliklerini açıkladı.

240 üyeli Parlamentonun oturumları, başkent Sofya'daki Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık binalarının arasında bulunan eski komünist partinin merkez binasındaki salonda yapılacak. Parlamentonun ana binası, 3,5 yıl sürecek ve 12 milyon avroya mal olacak onarımdan geçirilecek.

Noel tatiline dek sürecek sonbahar döneminde milletvekilleri, çalışmalarında 3 ana öncelik belirledi.

Ülkenin istihbarat ve gizli servis yöneticilerinin atanmasına ilişkin yasalarda ve ceza kanununda değişiklikler yapması beklenen milletvekilleri, bazı Anayasa değişiklikleri için oy çoğunluğu da arayacak.

Parlamentonun ilk öncelikleri arasında 1980'li yıllarından bu yana İçişleri Bakanlığının hangarlarında bulundurulan, Sovyetler Birliği (SSCB) yapımı, kullanılmamış 100 eski zırhlı piyade aracının Ukrayna'ya yollanmasının onayı yer alıyor.

Milletvekilleri, Bulgaristan'ın geçmişte Rusya'dan satın alıp bir türlü değerlendiremediği 1000 megavatlık 2 nükleer reaktörün Ukrayna'ya satılmasını da görüşecek.

Parlamento, bu dönemde 2024 yılı bütçesiyle ilgili bazı yasama hazırlıkları yapacak. Yeni bütçe taslağının Noel'e kadar hazır olması bekleniyor.

Eski binada oturum salonunun dışında milletvekillerin bulunduğu tüm alanlara erişim izni olan gazeteciler, yeni binada milletvekillerine erişimin sınırlı olmasından ötürü Parlamento Başkanlığına sert tepki gösterdi.