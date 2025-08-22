Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ali Koç bana had bildirmeye kalktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çağrıda bulundu. Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini telefonla aradığını ve kendisine had bildirmeye kalktığını iddia etti.

'ALİ KOÇ HAD BİLDİRMEYE KALKTI'

Ali Koç'un bugün kendisini aradığını söyleyen Özcan, "Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı.' dedi.

'PARA HER YERDE GEÇMEZ'

Sözlerine devam eden Tanju Özcan, 'Bak Ali Koç. Ben fabrikatör Vehbi Koç'un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan'ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet'in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim. "Yalı çocuğu" şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma. Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez." ifadelerini kullandı.

'ÖZÜR DİLE MEVZUYU KAPATALIM'

Ali Koç'a çağrıda bulunan Tanju Özcan, Ali Koç'un özür dilemesini isteterek, "Doğru ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım'a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz Fetö kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek Milletvekiliyim. Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsımdam değil ama "Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?" Şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım." sözlerini sarf etti.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Olaylar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Fenerbahçe'den 3 oyuncuyu transfer etmek istemesiyle başlamıştı. Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 'Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım.' demişti.

BİR PAYLAŞIM DAHA

Bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha paylaşan Tanju Özcan, Ali Koç'a çağrıda bulundu ve 'Verdiğim süre azalıyor' diyerek şu ifadeleri kullandı; 'Sayın Ali Koç verdiğim süre azalıyor. Siz de hiç mi ahde vefa yok? Rahmetli dedenizin adını taşıyan mahallemiz var (Hem de benim köyümde) Oynatmadığınız, parasını ödediğiniz futbolculardan üçünü Boluspor'a istedik hala dönüş yapmadınız. Siz illa Vehbi Koç Mahallesi'nin ismini Aziz Yıldırım Mahallesi olarak değiştirmemiz konusunda ısrarlı mısınız? Aziz Abi olsa o üç futbolcu dün Bolu'ya gelmiş olurdu.'