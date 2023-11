Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mahalle Muhtarlarıyla Su Sorunu Toplantısı Gerçekleştirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde son dönemde kuraklık nedeniyle yaşanılan su sorunun nedenleri ve gelinen son nokta ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Herodot Kültür Merkezindeki toplantıda, 18 saat çalışarak evlere su ve depo temini sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Aras, yapılan toplantının amacı ve hedefini anlattı.

Gerçekleştirdiği konuşmada su sorunu ile ilgili valilik, DSİ ve MUSKİ ile görüştüğünü ve kısa vadede çözüm sağlayabilmek için MUSKİ'nin yeni kuyular açtığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras sözlerine şöyle devam etti:

"Sazköy tarafında 3 tane yeni kuyu açılacak. İlki dün akşam itibariyle devreye girdi. Geyik Barajı'ndan su alımına DSİ izin verdi. Oradan su alıp yine halka verilmeye başlandı. Bu da Yalıkavak, Gölköy, Gündoğan tarafını besleyecek olan kaynak. Böylece yer altı sularından, kuyulardan gelen sularda daha çok merkez ve güney kesimde kullanılacak. Aynı zamanda Akgedik Barajından da su temini için çalışılıyor."

"Bu bir halk sağlığı sorunudur"

Bölgenin su probleminin sadece belediyelere bırakılamayacağını ve bu problemin çözülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Aras sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler kendi imkanlarımızla yapabileceklerimizi biliyoruz. İmkan olsa çoktan denizden arıtmayı devreye sokmuştuk. Biz elimizdeki kuyulardan tankerler vasıtasıyla vatandaşlarımıza ücretsiz su dağıtıyoruz. Yapabildiğimiz şu an bu ama elimizde projeler var, sizlerle paylaşacağım. Bir an önce yetki verilirse yapacağız. Eğer çözülemiyorsa 100 tankerlik bir filo yapıp bütün vatandaşlarımızın evlerine kadar suyu temin edeceğiz. Biz burada hiçbir zaman çaresiz bekleyemeyiz. Çünkü bu bir halk sağlığı sorunu, yaşamla ilgili bir sorundur. Bir an önce bu sorunları çeşitli çözüm önerileri ile beraber kamuoyuna sunmak zorundayız"

Toplantıda yer alan Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz yaşanan su sorununun çözümüne ilişkin önlemlere inşaat ruhsatı yasaklarıyla başlanması gerektiğini vurgularken konu ile ilgili sadece tedbir değil meclis kararlarının da alınması gerektiğini iletti.