Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı'nda çalışmaları inceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı'nda yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine giderek çalışmaları yakından inceleyen Vali Aygöl'ün ilk durağı Hükümet Konağı oldu. Hükümet Konağı önünde Vali Aygöl'ü, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ve yetkililer karşıladı. Burada yapılan görüşmelerin ardından Kaymakam Sözen'den yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ardından İlçe Belediye Başkanlığında yürütülen çalışmaları inceledi. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'e başarılar dileyen Vali Aygöl, "Burada Gölpazarı halkımız için yapılan çalışmaları gördük, inceledik ve değerlendirdik. Tüm halkımıza ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum Başkanımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK