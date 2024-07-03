BBP lideri Destici: Hepimiz Merih'iz, hepimiz bozkurduz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milli futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işareti yaptığı gol sevinciyle ilgili Almanya İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturmanın maksatlı ve art niyetli olduğunu belirtti.

MERİH DEMİRAL'A UEFA'DAN SORUŞTURMA

A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından bozkurt işareti yaparak sevinen Merih Demiral'a UEFA'nın soruşturma başlatmasına tepkiler dinmiyor. Son olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

"RAHATSIZLIKLARININ ASIL SEBEBİ TÜRK KİMLİĞİMİZ VE İSLAM İNANCIMIZ"

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında dün oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılmasına tepki gösterdi. "Bozkurt" işaretinin, Ergenekon'dan beri Türklerin sembolü olduğunu, buna başka türlü anlamlar yüklemenin yanlış olacağını belirten Destici, "Merih Demiral kardeşimizi, Milli Takımımızı ve milletimizi hedef alanlar bilsinler ki, Türk'üz, Müslümanız ve inşallah şampiyon olacağız. Hepimiz Merih'iz, hepimiz bozkurduz. Rahatsızlıklarının asıl sebebi, Türk kimliğimiz, İslam inancımız ve Milli Takımımızın başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"MAKSATLI VE ART NİYETLİ"

Mustafa Destici, UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmasını ve Almanya İçişleri Bakanı'nın konuyla ilgili verdiği demeci, cahilce, maksatlı ve art niyetli bulduğunu kaydetti.