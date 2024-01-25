BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Azerbaycan bayrağı Türkiye'de, Türkiye bayrağı da Azerbaycan'da kendi bayrağı olarak kabul edilir ve yan yana kurulur. Bu da birliğimizin, kardeşliğimizin ve soydaşlığımızın nişanesidir." dedi.

Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u ziyaret etti.

Mustafa Destici, ziyarette yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın, Karabağ Zaferi'nde, topraklarını Ermeni işgalinden kurtardığını anımsattı.

Azerbaycan'ın devletiyle ve ordusuyla gurur duyduğunu belirten Destici, "Türkiye ile Azerbaycan, iki ayrı devlet olsak da biz tek milletiz, bu şiarla yolumuza devam edeceğiz. Azerbaycan bayrağının Türkiye'de, Türkiye bayrağı da Azerbaycan'da kendi bayrağı olarak kabul edilir ve yan yana kurulur. Bu da birliğimizin, kardeşliğimizin ve soydaşlığımızın nişanesidir." diye konuştu.

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde ve işbirliğinde son dönemde gelinen muazzam düzeyden memnuniyet duyduğunu aktaran Destici, bu birlikteliğin Zengezur koridorunun da açılmasına, Türk dünyasının sınırlarının ortadan kalkarak, ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Destici, Türk Devletleri Teşkilatının güçlenmesi noktasında ortaya konulan gayret ve samimiyetle Türk dünyasının dil, iş ve fikirde işbirliğini sağlamada büyük mesafe katedildiğini belirtti.

Büyükelçi Memmedov da ziyarette iki ülke ilişkileri, ülkesinin Ermenistan ile imzaladığı barış anlaşması ve Azerbaycan'ın Rusya, İran ve Türk dünyasıyla ilişkileri konusunda Destici'ye bilgiler vereceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından ziyaret basına kapalı devam etti.