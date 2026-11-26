Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün Türkiye kendi topraklarında yaklaşık 130 bin varil petrol üretiyor. Karadeniz gazı ikinci fazı devreye girdiğinde 8 milyon haneye yetecek doğalgaz var. Yaklaşık yılda 7-7,5 milyar metreküp çok önemli bir miktar. Ama önümüzde dağ gibi bir hedef var. Büyük bir tüketim var. Dolayısıyla biz mavi vatanda her yere bakmamız lazım. Gabar'da daha önce gidilmemiş bir yerde netice aldık, yeni keşifler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı 135 milyon metreküplük birisi Mardin'de, birisi Şırnak'ta yeni keşifler var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Vakıfbank Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katıldı. Program çerçevesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Bayraktar, enerji gündemini değerlendirdi.

"Dünyanın en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğumuz bir zaman"

Dünyada çok büyük bir enerji krizi olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bizim 5 Kasım'da açıkladığımız Milli Enerji 2040 Vizyon programı esas itibarıyla birkaç ihtiyaçtan doğdu. Bunlardan bir tanesi içerisinde olduğumuz enerji krizi, enerji şokları, enerji dünyasında yaşanan, ben onu zaman zaman şöyle ifade ediyorum, modern zamanların dünyanın en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğumuz bir zaman. Dolayısıyla Türkiye'nin hazırlığı ve buna benzer oluşabilecek krizlere karşı ne yapacağımızı ortaya koyalım istedik. COP31 toplantısı vardı Antalya'da. Onun öncesinde de Türkiye bütün dünyaya 2035'te yüzde 35 elektrikleşmeyi önerdi, bunu tavsiye etti ve böyle bir karar, konsensüs oluşturmaya çalıştı. Buna dair de ülkemizin duruşu, durumu nedir onu da ortaya koyalım istedik. Bir de 2017 yılında açıkladığımız milli enerji ve maden politikasının değişen şartlar çerçevesinde bir revizyona ihtiyacı vardı ve onun 10. yılına geliyordu. Dolayısıyla bu çerçevede bir program açıkladık. Aslında işin özünde elektrikleşme var. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası. İkinci unsur, bu arz güvenliğini sağlarken Türkiye'nin iklim hedefleri var. Onunla alakalı 2053'te Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu karbon nötr ekonomi hedefi var. Ve bizim enerjideki Kızılelma'mız dediğimiz hadise Türkiye'nin enerjide bağımsız olmasıdır. İşin milli güvenlik boyutundan bahsediyoruz ama iktisadi boyutunda şunu söylemem lazım; AK Parti iktidarlarında son 24 yılda yaklaşık 1.1 trilyon dolarlık Türkiye'nin enerji ve maden ithalatı var. Bizim ekonomide cari açık vesaire dediğimiz meselenin özünde ana kalemlerden bir tanesi Türkiye'nin petrol, akaryakıt, kömür ve doğalgaz ithalatı ve madenlerdeki ithalatımız. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor noktasından hareketle daha bütüncül bakarak bu programı açıkladık. Bu programın içerisinde arz güvenliği, iklim değişikliği ve nihayetinde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirme hedefi var. Ve bunu elektrikleşmeyle sağlamayı düşünüyoruz" dedi.

"Türkiye mutlaka ekonomisinin her alanında, sanayide, binalarda, ulaştırmada, tarımda enerjisini verimli kullanmak zorunda"

Türkiye'nin muazzam bir yenilenebilir enerji potansiyeli olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, "Bugüne kadar yaptıklarımızın daha ötesinde bir şey yaparak, daha farklı bir yere götürerek yenilenebilir enerjide muazzam bir büyüme öngörüyoruz. 175 bin megavatlık rüzgar ve güneş kurulu gücüne gitmeyi hedefliyoruz. Son 24 yılda geldiğimiz nokta 45 bin megavat civarında. 2040'ta bunu dörde katlayarak, bizim her yıl 10 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi üretmemiz lazım. Antalya'da COP'ta bazı imzalarımız da oldu. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu akşam buradan çıktıktan sonra Rusya Başbakan Yardımcısı Türkiye'de, onunla görüşeceğim ve bu gece Moskova'ya gidiyorum. Nükleerde Güney Kore, Kanada, Rusya, Çin ile sürdürdüğümüz görüşmeler var. 2040'ta 10 bin megavat kurulu güce, ama 2050'de küçük modüler reaktörlerle 20 bin megavata çıkan bir nükleer güce sahip olmak istiyoruz. Türkiye mutlaka ekonomisinin her alanında, sanayide, binalarda, ulaştırmada, tarımda enerjisini verimli kullanan bir Türkiye olmak zorunda. Dolayısıyla enerji verimliliğinde önemli bir potansiyel var. Petrol ve doğalgazı dışlamadık. Petrol ve doğalgazsız bir enerji sepeti olacağına inanmıyoruz. Bizim bugün 1 milyon varil günde ham petrol ihtiyacımız var. Ekonomi büyüyor. İhracatımız büyüyor, sanayimiz büyüyor, şehirleşme devam ediyor, nüfusumuz artıyor. İhtiyaç artıyor. 91,5 milyon nüfusa erişiyoruz 2040'ta. Bir taraftan da ankonvansiyonel yeni ihtiyaç faktörleri de var devreye giren. Yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli ulaşımlar. Çok konuşulan bir konu. Dolayısıyla bu bizim çalıştığımız modelde deniz suyu arıtma konusu, kıyı şehirlerimiz için mutlaka ihtiyaç olduğunu, önümüzdeki süreçte su yönetimiyle alakalı böyle bir şeye ihtiyaç var. Isı pompaları var, diğer alanların getirdiği soğutmanın ihtiyacının getirdiği yeni taleplerle beraber Türkiye'nin muazzam bir elektrik ihtiyacının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla biz bu 1 milyon varil günlük hedefin artan geleneksel faktörlerle 2040'ta 1.2 milyon varile gittiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yıl bitmeden gazı Sakarya Gaz Sahası'nda Karadeniz'de yakacağız, üretimimiz iki katına çıkacak"

Afrika'da, Türkiye'de Gabar'da, Sakarya Gaz Sahası'yla muazzam işler yaptıklarına dikkat çeken Bayraktar, şunları söyledi:

"Sürekli hareket eden bir hedefi vurmaya çalışıyoruz ve sürekli yukarı giden bir hedefi vurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada dedik ki 'Bu hedefle biraz oynamamız lazım. Bu hedefi veya bu ihtiyacı, bu talebi dönüştürmemiz lazım.' Doğalgazda şu anda 59 milyar metreküp olan 2025'teki tüketimi eğer politikalar aynen devam ederse bu projeksiyon bizi 77 milyar metreküpe götürüyor. Daha büyük doğalgaz ihtiyacımız var. Dolayısıyla orada da şimdi Karadeniz gazında ikinci faza geçiyoruz. İnşallah önümüzdeki ay sonunda, yıl bitmeden gazı Sakarya Gaz Sahası'nda Karadeniz'de yakacağız. Dolayısıyla üretimimiz iki katına çıkacak. 4 milyon haneye bu doğalgaz yetiyordu, şimdi 8 milyona yetecek. Ama yine yukarı giden bir hedef var. Dolayısıyla orada talebi nasıl dönüştürürüz, ona kafa yorduk ve programın özü şuraya getirdi bizi. Ulaştırmada çok büyük bir dönüşüm gerekiyor. Bu anlattığımız resimde tabii en önemli kısım aslında o altyapının buna uygun olması. 20 milyon araç demek aslında bizim neredeyse 1,5 milyon dolum istasyonuna veya soketine ihtiyacımız var demek. Oraya o elektriği götürmek için dağıtım şebekesinde yaklaşık 80 milyar dolarlık 2040 yılına kadar bir yatırım demek.Dağıtım şebekesi dediğimiz aslında bizim sokaklarımız, caddelerimiz. Bir de otobanlarımız var, yani yüksek gerilim hatlarımız. Orada da 36 milyar dolarlık 2040'a kadar bir yatırım ihtiyacı var. Biz elektriği bu yenilenebilir santrallerden, nükleer santrallerden, diğer yerlerden alıp doğudan batıya, güneyden kuzeye tüketim noktaları ile ulaştırmamız lazım."

Bakan Bayraktar, "Elektrikli araç aslında bir tane elektrik deposu demek. Dolayısıyla o saatlerde siz daha ucuz bir şekilde elektriğinizi aracınıza depolayabilirsiniz. Bunun dışında sistemin ihtiyaç duyduğu farklı noktalarda büyük bir depolama ihtiyacı. Esneklik artı altyapı iletimi, artı dağıtım tarafına yapacağımız yatırımlarla beraber yaklaşık 100 milyar doların üzerinde şebeke ve altyapı yatırımına ihtiyacımız var. Yenilenebilir o 175 bin megavatlara gitmek için en az bir 100 milyar dolar da orada yatırım dediğinizde, nükleeri de koyduğunuzda bizim özellikle elektrik tarafında yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı gözüküyor önümüzdeki 14-15 yılda. Şu anda geldiğimiz 45 bin megavatlık kurulu güçte tabii ağırlıklı pay güneşte. Güneşte daha sonra yola çıkmış olmakla beraber çok muazzam bir ilerleme yaptık ve 25-30 bin megavatlara geldik. Rüzgarda 15-16 bin megavattayız şu anda. Önümüzdeki süreçte bu 175 bin megavata giderken yine ağırlıklı güneş olmak üzere, yani yüzde 70'i güneş, geri kalan yüzde 30'u rüzgar olacak. Öngörümüz o şekilde. Ve bu rüzgarın içerisinde de bir 6 bin megavatlık offshore rüzgar, yani deniz üstü rüzgarı yapmayı hedeflediğimiz yenilenebilir enerji portföyü var. Jeotermal var, onun dışında biyokütle santralleri var. Dolayısıyla bunları da içerisine kattığınızda 175 bin megavatlık bir kurulu güç öngörüyoruz. Hidrolik santrallerde de, pompaj depolamalı hidrolik santrallerde de yatırımlarımız var ama ağırlıklı güneş ve rüzgarı görüyoruz" diye konuştu.

"Bugün Türkiye kendi topraklarında yaklaşık 130 bin varil petrol üretiyor"

Bakan Bayraktar, "2016'da başladığımız milli enerji ve maden politikasında kendi gemilerimizle mavi vatanda arama stratejisini ortaya koyduk ve bunun neticesini de aldık. Güçlü bir filomuz var. Keşfi üretime dönüştürmek için yoğun bir gayret ve çaba var. Altı tane derin deniz sondaj gemimiz var, iki tane sismik gemimiz var. Dünyanın en büyük filolarından birine sahibiz. Üretim büyüdükçe ve bu tecrübeyi kazandıkça nereye gitsek 'Burada da petrol arayalım, doğalgaz yapalım. Burada da işbirliği yapalım' teklifleri almaya başladık. Bugün Türkiye kendi topraklarında yaklaşık 130 bin varil petrol üretiyor. Karadeniz gazı ikinci faz devreye girdiğinde 8 milyon haneye yetecek doğalgaz var. Yaklaşık yılda 7-7,5 milyar metreküp, çok önemli bir miktar. Ama önümüzde dağ gibi bir hedef var. Büyük bir tüketim var. Dolayısıyla biz mavi vatanda her yere bakmamız lazım. Gabar'da daha önce gidilmemiş bir yerde netice aldık, yeni keşifler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı 135 milyon metreküplük, birisi Mardin'de, birisi Şırnak'ta yeni keşifler var. Ama şunu da görüyoruz. Biz kendi karalarımız ve denizlerimizin dışında da bir şeyler aramalıyız 1 milyon varil hedefine giderken. Bugüne kadar neler yaptık; Irak'ta bizim üç sahada Basra'da ortaklığımız var. Üretiyoruz ama Irak gibi bir ülkede aslında Türkiye'nin payının çok daha yüksek olması lazımdı. Azerbaycan'da çok önemli projelerimiz var" dedi.

"Chevron'la Gine Bissau'da bir iki tane deniz sahasında ortaklığımız oldu, onun imzasını attık"

Yeni bir anlaşmayı da açıklayan Bakan Bayraktar, "Chevron'la Gine Bissau'da bir iki tane deniz sahasında ortaklığımız oldu, onun imzasını attık. Bunu ilk kez burada kamuoyuna duyurmuş oluyoruz. Dolayısıyla yeni anlaşmalar da inşallah gelecek devamında. Satın almalarla, hisse almalarla istiyoruz ki dışarıda da daha aktif bir Türkiye Petrolleri olsun. Bakın iki tane Avrupa şirketi var, bunlar aynı zamanda bizim birlikte çalıştığımız şirketler ama bir tanesi kendi ülkesinde, Avrupa'nın ortasında doğalgaz ve petrol üretmiyor, hiçbir üretimi yok kendi ülkesinde ama dışarıda 2,6 milyon varil petrol ve doğalgaz üretiyor. Bir başka şirket, 7 milyon varil üretimi var dışarıda. Kendi ülkesinde sadece bunun yüzde 4'ünü üretiyor. Yani bizim dışarıda da üretimimiz, onun için biz bu 2040'ta kendi ihtiyacımız olan 718 bin varile diyoruz ki yerli ve milli üretimle yani Türkiye'de ve yurt dışında yapacağımız üretimle karşılamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız anlaşmalar o hedefe doğru bizi götürecek inşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı