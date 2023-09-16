Batman Valisi Ekrem Canalp Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti
Batman Valisi Ekrem Canalp, yeni göreve başlayan Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti. Vali Canalp, Kaymakamlık protokolü tarafından karşılandı ve mevcut durum ve eksiklikler hakkında bilgi aldı.
Batman Valisi Ekrem Canalp Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti.
Göreve yeni başlayan Hasankeyf Kaymakamı İmrak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Canalp Kaymakamlık protokolü tarafından karşılandı.
Kaymakamlık makamına geçen Canalp, merkez ve köylerde mevcut durum ve eksiklikler ile ilgili bilgi aldı.
Canalp, İmrak'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Politika