Batman Valisi Ekrem Canalp Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti

Batman Valisi Ekrem Canalp, yeni göreve başlayan Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti. Vali Canalp, Kaymakamlık protokolü tarafından karşılandı ve mevcut durum ve eksiklikler hakkında bilgi aldı.