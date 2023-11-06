Başkan Gültak: "Akdeniz'in şahlanış dönemini başlatıyoruz"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentin 20 yıldır bitmeyen imar planının tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "İmarlar tamamlandığında binlerce hektarlık alan sanayi, lojistik gibi bir sürü alana açılacak. Mersin'in kalbi olan, kentin ekonomisi ve ticaretinin döndüğü Akdeniz ilçemizde şahlanış dönemini başlatıyoruz" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, Kasım ayı ilk toplantısını Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Akdeniz Belediyesi ve Başkan Mustafa Gültak'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikleri yansıtan bir video gösterildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının mirası olan Cumhuriyete ilelebet sahip çıkacaklarını vurgulayan Gültak, İsrail'in, kadın, çocuk demeden Gazze'de masum ve sivil halka uyguladığı soykırım ve katliamını da kınadı, zulüm karşısında sessiz kalıp kulaklarını kapatan ülkeleri eleştirdi. Ardından Meclis toplantısının gündem maddelerine geçilerek konular tek tek görüşüldü.

Meclis toplantısında, Akdeniz Belediyesinin 1'inci ve 2'nci etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili komisyonlardan oybirliği ile gelen konular da görüşülerek Meclis üyelerinin yine oybirliği ile kabul edildi. Kentin 20 yıldır bitmeyen imar planının tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gültak, "Göreve geldiğimizde Akdeniz'in Mersin'in kalbi olduğunu belirtmiş ve Akdeniz'in talihini değiştireceğimizin sözünü vermiştik. Bugün planın hazırlanmasında ve meclisten geçmesini sağlayan tüm meclis üyelerine, bürokratlara teşekkür ediyorum. İmarlar tamamlandığında binlerce hektarlık alan sanayi, lojistik gibi bir sürü alana açılacak. Mersin'in kalbi olan, kentin ekonomisi ve ticaretinin döndüğü Akdeniz ilçemizde şahlanış dönemini başlatıyoruz. Akdeniz, Türkiye'nin en büyük liman ve sanayi kenti olacak. Bunu sağlamak için de çalışmalarımıza en kısa sürede başlayacağız. Bu iş için çok emek harcadık, gece gündüz çalıştık. Hayatımızın yarısını Ankara'da geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Kentimizin 5 binlik planları gecikti"

İmar planlarına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Gültak, Akdeniz ve büyükşehir bürokratlarının uyum içinde çalıştığını söyleyerek, "Ancak şu da bir gerçek ki 5 binlik planlar gecikti. Bunu söylemek zorundayız. Halen ikinci etabın sayısalları geldi, resmi yazıları gelmedi. Ne yapalım şimdi? İhaleye nasıl çıkacağız, prosedürleri nasıl uygulayacağız? Rakamlar ortada biz 2021'in Ocak ayında tarım görüşünü getirdik. İkinci etabın 1'inci bölümünün ilk 5 binlikleri bize 2023'ün Mart veya Nisan'ı gibi geldi. Hemen seçim öncesi geldi. 2 yıl. Burada bir gecikme var ama bu gecikme bizden kaynaklı değil. Elbette büyükşehir bürokratlarının da bir gerekçesi ve savunması vardır. Buna rağmen Akdeniz ve büyükşehir bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Gültak'tan kent dinamiklerine "konsorsiyum kurun" çağrısı

Mersin'e kazandırılacak yeni liman projesi ile ilgili eleştirilere de açıklık getiren Gültak, "3 yıldır söylediğim şeyi bugün burada medya aracılığıyla bir daha söylemek istiyorum. Farklı makamlardaki bürokratlara şunu hep söyledim, 'gelin bu kavgadan vazgeçelim. Ne yapalım? Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası'nı dinledik. Oda başkanlarımızı, üniversitelerimizi, yine odalarımızı, bu konuyla ilgili tüm STK başkanları ve yönetimlerini de yanımıza alalım. Mersin'de ikinci limanı nereye yapabiliriz? İmar nerede var, ne uygun veya değil. Bunu bir tartışalım, bütün muhataplar olarak. Bu muhataplar içinde tabi ki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile Akdeniz Belediye Başkanı da olacak. Tartışalım ve alanı belirleyelim. Mesele Mersin ise ben her yere giderim. Bu komisyonlar toplansın, biz ikinci limanı nerede yaparız, bunun planlamasını yapalım. Ben bunu 3 yıldır söylüyorum. Ama bugüne kadar 'Gel başkanım, senin bu söylediklerini hayata geçirelim' diyen olmadı. İnkar eden varsa da yüzleşmeye hazırım. Çünkü hem önceki hem de yeni bakanımız aynı şeyi söylüyor. Bu konuları çalışın, yap-işlet-devret modeli ile yapılacak hale getirin, izin veririz' dediler. Gelin bir konsorsiyum kurun. Burada bir sürü işadamı var, bu liman kaç milyar dolara mal oluyorsa, siz ne kadar veriyorsanız o kadar ortak olun. Akdeniz ve büyükşehir de gerekirse bu ortaklığın içinde olsun. Türk işadamlarından oluşan bir konsorsiyum da işin içinde olsun. Çok büyük bir iş. Yurtdışı finansman da bulmak gerekebilecek. Çok basit Büyükşehir Belediye Başkanı, Akdeniz Belediye Başkanı, Valilik, bütün üst düzey bürokratlarımızla Singapur'a mı Belçika'ya mı Almanya'ya mı Çine mi gideceğiz? Hadi gidelim ve onlara diyelim ki biz imarımızı hazırladık, arazimiz var, konsorsiyum da kurduk. İktidarın gücünü de yanımıza aldık. Buyurun gelin arkadaşlar, yardımcı olun' diyelim. Fakat kimsenin derdi üzüm yemek değil. Herkes sadece laf üretiyor. Buyurun hodri meydan! Hadi hemen yarın toplanalım. Ama bunu sadece ben yapacak değilim. Buna bir STK'nın öncülük yapıp, belediye başkanlarını ve sistemi bir araya getirmesi lazım. 'Biz yapacağız' diyoruz, yap-işlet-devret modeli yapalım diyoruz. Ama yerelde hiçbir hazırlık yok, yerelin STK'larında hazırlık yok. Fakat konuşmak daha kolay. Biz bunu 3 senedir söylüyoruz ama 1 adım yol alamadık. Kim kendini muhatap alıyorsa, burada ilk 100'ün içinde olan firmalar var. Onlar da konsorsiyumun içinde olmak istiyorlar. Bismillah deyip bir toplantı yapalım ve başlayalım ama bir türlü toplanamadık. Mersin hazır ise ben de Ankara'ya gitmeye hazırım fakat yerelde sıkıntı var. Zira bakanlarımızın ağzından ben o sözü aldım. Milletvekillerimiz ve Valimiz net ama siz hazırlık yapmıyorsunuz" şeklinde konuştu. - MERSİN