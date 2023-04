Bakan Özer'den Ordu için millet bahçesi açıklaması (3)

MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Prof. Dr. Mahmut Özer, Altınordu ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından, 'Muhtarlar Buluşması ve İftar Programı'na katıldı. İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa Bakan Özer'in yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, milletvekili adayları ve mahalle muhtarları katıldı.

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'un özgüveni gösteren sembolik bir araç olduğunu belirten Özer, "Togg sadece bir araç olmanın ötesinde sembolik anlamı olan bir şey. Togg bu insanların bu aracı yapabildiğini gösteren, özgüveni gösteren bir sembolik araçtır. Nice Togg'lar yapılacak. Savaş gemileri yapılmaya başlandı. İHA'lar, SİHA'lar. Her şey ne için? Sizler için yapıyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde çok daha güzel olalım diye yapıyoruz. İnşallah nasıl diğer illerde her türlü yatırım yapılmışsa, Ordu'da bundan nasibini almışsa, bu dönemde de önce eğitimle ilgili yatırımlar olmak üzere her alanda kronik her türlü problemini inşallah birlikte çözeceğiz. Buna azimliyiz" diye konuştu.