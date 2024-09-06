Bakan Kurum: Vaniköy'deki Çevre Katliamına İBB İzin Verdi

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vaniköy'deki çevre katliamına İstanbul Büyükşehir Belediyesi izin verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak tespit ettik, uyardık. Buna rağmen görmezlikten geldiler. İstanbul Boğazı'mıza zarar veren Vaniköy'deki kaçak yapıların yıkım sürecini başlattık. Kaçak yapılara müsaade eden kendileri değilmiş gibi biz oraya gittiğimizde 'yıkıma ortak olalım' dediler. Önce samimi olacaksınız" dedi.

Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılarak yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'a ziyaretinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti. 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Basketbol Gelişim Merkezini gezerek bilgiler alan Kurum, spor kompleksine ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurum, Vaniköy'deki kaçak yapıya ilişkinde soruları yanıtladı.

'7 GÜN 24 SAAT YAŞANABİLECEK BİR YAŞAM MERKEZİ VAR'

'İstanbul'un şanına yaraşır, Sultan Fatih'in emaneti İstanbul'umuza yaraşır çok daha güzel, çok daha modern yeni bir spor kompleksi inşa ettik' diyerek sözlerine başlayan Murat Kurum, "Türkiye'nin son yıllarda basketboldaki başarılarını taçlandıracak muhteşem bir hem ulusal hem de uluslararası basketbol arenasını ülkemize kazandırmış olduk. 150 bin metrekare inşaat alanına sahip Basketbol Gelişim Merkezi Kompleksimiz; 37 bin metrekare salonlarıyla, yine 10 bin kişilik seyirci kapasitesiyle sınıfında en üstün özelliklere sahip. Tesisimiz, 7 bloktan oluşuyor. Burada aynı zamanda gençlerimizin hem okuyacak hem de burada sporlarını yapabilecekleri mekanlar, akademimiz de var. Tüm bu alanda 200 öğrenci kapasiteli Basketbol Lisesi, milli takımlarımızın antrenmanlarını yapabileceği ve 10 bin kişi kapasiteli salonumuz var. 3 ayrı alt yapı salonu, toplam 450 araçlık otopark, basketbol sahası, spor salonu, toplantı salonu, sığınaklarıyla, Allah göstermesin deprem sonrası toplanma alanlarıyla gerçekten 7 gün 24 saat yaşanabilecek bir yaşam merkezi var. Gençlik merkezi olarak bu projeyi tarif edebiliriz' dedi.

'SPORCULARIMIZ İÇİN; O HAKSIZ, HUKUKSUZ MÜHÜRLERİ KIRDIK'

Kurum, "2021 yılında başladık. Söz verdiğimiz gibi tesislerimizi 7 gün 24 saat buradaki arkadaşlarımızın, mimarlarımız, mühendislerimiz gece gündüz çalışarak inşa çalışmalarını yürüttük. Bugün sözümüzü tutmanın gururu ve mutluluğuyla sizlerin karşısındayız. Bu muhteşem eseri İstanbul'umuza hediye etmenin gururuyla karşınızdayız. İstanbul'a hediye ettik. İstanbullular çok iyi hatırlayacaktır. Tamamladığımız bu muhteşem tesis yapılırken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından türlü türlü, anlamsız, gereksiz müdahalelerle spor salonunun yapılması durdurulmaya çalışılmış ve spor salonumuz mühürlenmişti. Bölgede aynı metrekarede, hatta daha fazla yeşil alanı yapılacak dememize rağmen, yeşil alanın arttırıldığı söylenmesine rağmen, projeye katkı vermek yerine her zaman olduğu gibi köstek olmayı tercih ettiler. Ama biz bugün burada tam 20 bin metrekareden fazla yeşil alanı İstanbul'a kazandırmış olduk. Evet biz; gençlerimiz için, sporcularımız için; o haksız, hukuksuz mühürleri kırdık, İstanbul'a böylesi devasa bir tesisi kazandırmış olduk" diye konuştu.

'SPORCULARIMIZ İÇİN; O HAKSIZ, HUKUKSUZ MÜHÜRLERİ KIRDIK'

'Siyasette itibar sahibi olmanın yolu verilen sözü tutmaktan geçer. Şeffaf olmaktan geçer' diyerek sözlerine devam eden Kurum, "Seçim meydanlarında vaatlerinizi verip, o vaatleri gerçekleştirmekten geçer. Biz ilk günden beri sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği, Gençlik ve Spor Bakanımızın bizzat ilgilendiği, bakanlığımız ve TOKİ Başkanlığı eliyle, tüm arkadaşlarımızla birlikte üstüne titrediğimiz bir tesisi kazandırdık. 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada bu muhteşem eseri, büyük bir coşku ve heyecanla İstanbul'a armağan edeceğiz. Bu muhteşem eserlerin sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman meydanlarda sözünü verip tutmayanlardan olmayacağız. Hep sözümüzün peşinden koşacağız. Sporcularımız için; o haksız, hukuksuz mühürleri kırdık ve her çalışmamızda, projemize daima gençlerimiz, milletimiz bizden ne bekliyorsa o beklediklerinin peşinden koşacağız" dedi

'VANİKÖY'DEKİ ÇEVRE KATLİAMINA İZİN VEREN KİM?'

Bir basın mensubunun Vaniköy'deki yıkım kararı ve sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının sorulması üzerine cevap veren Murat Kurum, "Kaçak yapıda bugün 3'üncü gün. Tek tek tespit ediyoruz. Çevre ve şehircilik Müdürlüğü ekiplerimizin gözetiminde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün de yıkım devam edecek ve orada doğaya verilen zararlara ilişkin de yeniden ağaçlandırma, bitkisel peyzajın yapılması suretiyle ağaçların yerine dikmek suretiyle süreci yürütüyoruz. Belediye başkanının orada yaptıkları, yine başkanlığın yaptıklarını da gülümseyerek izliyoruz. Başkanın bu açıklamaları tamamen suçluluk psikolojisidir. Vaniköy'deki çevre katliamına izin veren kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burada basit tadilat diye izin veren, bu kaçak yapıların yapılmasına müsaade eden kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Biz bunu görmüşüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bunu tespit etmişiz. İlgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmışız. 'Burada kaçak yapı yapılıyor, sizde buna göz yumuyorsunuz, müsaade ediyorsunuz. Hemen gerekli tedbirleri alın, inşaatı durdurun ve kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirin' diye yazılı sözlü söylemişiz. Buna rağmen duymazlıktan gelmişler, görmezden gelmişler ve biz onların o aymazlığı karşısında, vurdumduymazlığın karşısında gidip kaçak yapıların yıkım işlemini başlattık. ve bunlar, apar topar sanki yıkın dememişiz, sanki kaçak yapılara müsaade edenler kendileri değilmiş gibi, sanki orada çevre katliamı yapılırken bunu izleyen, seyreden kendileri değilmiş gibi biz oraya gittiğimizde aman 'bizde yıkıma ortak olalım' gibi ki onu yaparken de oradaki ağaçlara zarar vererek, ekiplerin çalışmasına müsaade etmeyecek, onları engelleyecek bir çalışma anlayışıyla oraya gelmeye çalıştılar" dedi.

'BİZ ORAYA GİDENE KADAR AKILLARI NEREDEYDİ'

Bakan Kurum, "Sormak lazım, biz oraya gidene kadar akılları neredeydi. Ellerinden tutan, engelleyen mi vardı. Niye gidip yıkmadınız? Günlerce İstanbul'u, Türkiye gündemini meşgul etmiş bir işe karşı siz duymazdan, görmezden geldiniz. Önce samimi olacaksınız. İstanbul Boğazı tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Burası bir kamu yatırımı. Gençlerimiz, sporcularımız için yapılmış bir yatırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yatırımı durdurmak elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama İstanbul Boğazı'ndaki katliama sessiz kalıyor. Dolayısıyla tek dertleri şov yapmak, algı üretmek. Zabıtalarıyla yol kesiyorlar, orada yıkımın engellenmesi adına türlü türlü eylemler yapıyorlar. Kendisi oyuncak olarak tabir etmiş. Biz İstanbul Boğazı'mızı dünyanın incisi olarak tabir ediyoruz" şeklinde konuştu.