Bakan Göktaş: Kadın girişimciliğine yapılan yatırımın, Türkiye'nin geleceğine yapıldığına inanıyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlara imkan sunulduğunda yalnızca bireysel başarılar ortaya çıkmıyor; yeni işletmeler kuruluyor, yeni istihdam alanları oluşuyor ve yerel kalkınma güçleniyor. İşte bu nedenle kadın girişimciliğine yapılan her yatırımın, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir programı kapsamında Karabağlar Aile Destek Merkezi (ADEM) ziyareti gerçekleştirdi. İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da eşlik ettiği ziyarette Bakan Göktaş, ADEM'de eğitim alan kadınlarla sohbet edip, yaptıkları ürünleri inceledi. Bakan Göktaş, ADEM ziyaretinin ardından bir otelde gerçekleştirilen 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim Programı'na katıldı. Bakan Göktaş, konuşmasında, "Halkbank iş birliğinde hayata geçirdiğimiz bu programın 2026 yılındaki ilk eğitimini İzmir'de gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Üretimin, ticaretin, inovasyonun ve girişimcilik ruhunun güçlü merkezlerinden biri olan İzmir'de, kadın girişimciliğini konuşmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü İzmir, köklü ticaret kültürü ve girişimci ruhuyla, her daim Türkiye'nin dünyaya açılan güçlü üretim kapılarından biri oldu. Bugün de bu şehir, kadının ekonomik hayata daha güçlü katılmasına, yenilikçi fikirlerinin filizlenmesine ve yeni başarı hikayelerinin yazılmasına ilham vermeye devam etmektedir" diye konuştu.

'TÜRKİYE, KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE GÜÇLÜ POTANSİYELE SAHİP'

Dünyanın üretimin, ticaretin ve ekonomik dengelerin yeniden şekillendiği önemli dönemden geçtiğine dikkati çeken Bakan Göktaş, "Artık ekonomilerin gücü sadece büyük fabrikalarla, büyük yatırımlarla ya da büyük merkezlerle ölçülmüyor. Bir fikri olan, emeğini bilgiyle buluşturan, cesareti doğru desteklerle güçlenen her insan, bulunduğu yerden dünyaya açılabiliyor. Dünyaya açılabilen, yeni bir değer üretebiliyor. Bu yeni dönemin en güçlü aktörlerinden biri hiç şüphesiz kadın girişimcilerdir. Dünyanın birçok ülkesinde kadınların finansmana erişimini kolaylaştıran, girişimcilik ekosistemine katılımını artıran özel destek mekanizmaları geliştiriliyor. E-ticaret platformları, yerel üreticileri küresel pazarlara taşıyan güçlü araçlara dönüşüyor. Sosyal girişimcilik modelleriyle kadınlar; çevre, eğitim, bakım ve teknoloji alanlarında yenilikçi çözümler üretiyor. Temiz teknoloji, sürdürülebilir üretim, dijital pazarlama ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda kadın girişimcilerin görünürlüğü, her geçen gün daha da güçleniyor. Bütün bu örnekler bize, aynı gerçeği gösteriyor. Kadınların ekonomik hayata güçlü katılımı yalnızca bireysel başarı hikayeleri üretmiyor. Aynı zamanda ailelerin refahını, toplumların dayanıklılığını ve ülkelerin rekabet gücünü de artırıyor. Bu nedenle kadın girişimciliğini desteklemek, sosyal kalkınmanın, toplumsal adaletin ve sürdürülebilir büyümenin en önemli yatırımlarından biridir. Türkiye, kadın girişimciliği konusunda güçlü bir potansiyele ve köklü bir birikime sahiptir" ifadelerini kullandı.

Ülkenin dört bir yanında kadınların yeni kooperatifler kurduğunu, yeni markalar oluşturduğunu ve yeni başarı hikayeleri yazdığını aktaran Bakan Göktaş, "Aile geleneğini günümüze taşıyarak yetkinliklerini ekonomik değere dönüştürüyor. Toprağın bereketi yöresel ürünleri, dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla daha geniş pazarlara ulaştırıyor. Teknolojiyi etkin biçimde kullanarak yeni nesil iş modelleri geliştiriyor. Kendi işini kurarak başka kadınlara istihdam kapısı açıyor. Bu hikayelerinin her biri, Türkiye'nin refahını artırıyor, iş dünyamıza değer katıyor. Çünkü her kadın girişimci, üretime dönüşen bir fikir, büyüyen bir işletme, güçlenen bir aile ve kalkınan bir Türkiye demektir" dedi.

Bakanlık olarak, potansiyeli büyütmek ve daha fazla kadının başarı hikayesine dönüştürmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların emeğini, üretimini ve girişimci ruhunu Türkiye Yüzyılı'nın kurucu unsurlarından biri haline getiriyoruz. 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile bu vizyonu, somut hedefler ve güçlü politikalarla hayata geçiriyoruz. Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurullarıyla çalışmalarımızı yerelde güçlendiriyor; her ilin ihtiyacına uygun olan, sahaya dokunan projeler hayata geçiriyoruz. 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ile kadın-erkek fırsat eşitliğini, özel sektördeki kurum kültürünün güçlü bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonla kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini; üretimi, verimliliği, rekabet gücünü ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen temel unsurlar olarak ele alıyoruz" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR 247 BİN KİŞİYE ULAŞTIK'

Temiz teknoloji alanında çevreye duyarlı ve katma değeri yüksek iş fikirleri geliştiren kadın girişimcilere destek olduklarını söyleyen Bakan Göktaş, "1366 kadın kooperatifine verdiğimiz desteklerle bugüne kadar yaklaşık 247 bin kişiye ulaştık. Proje hazırlama eğitimlerimiz sayesinde, kadın girişimcilerimizin ve kooperatiflerimizin kırsal kalkınma desteklerine erişimini güçlendirdik. Projeleri yatırıma dönüştürmenin önünü açtık. 'Hobin İşin Olsun Projesi' ile kadınlara hobilerini e-ticaret aracılığıyla kazanca dönüştürme imkanı sağladık. Finansal okuryazarlık eğitimlerimizle 1,3 milyondan fazla kişiye ulaştık. 'kadingirisimci.gov.tr' web sitemizle kadın girişimciliğini destekleyen kamu kurumlarının çalışmalarını tek bir platformda buluşturduk. Böylece kadınların ihtiyaç duydukları desteklere daha hızlı ulaşabilecekleri, yol haritalarını daha sağlıklı çizebilecekleri bütüncül bir ekosistem oluşturduk" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIN DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Göktaş, "Hepsiburada ile yaptığımız iş birliğiyle kadın girişimcilerimizi, dijital ticaretin güçlü aktörleri haline getiriyoruz. Bu kapsamda, 10 bini aşkın kadın girişimci e-ticaret yoluyla satış yapmaya başladı. Her biri kendi hikayesini yazan bu kadınlar, üretimlerini büyütürken aynı zamanda yerel kalkınmaya, istihdama ve ülkemizin ekonomik gücüne de katkı sunuyor. Bu başarıdan aldığımız güçle, 2026 yılında iş birliğimizi daha ileri bir aşamaya taşıyoruz. Düzenlediğimiz yüz yüze eğitimlerle kadınların, dijital pazarlara daha donanımlı ve daha güçlü şekilde adım atmalarını sağlıyoruz. Çünkü günümüzde girişimcilik yalnızca bir iş kurmak değil; dijital dünyayı okuyabilmek, teknolojiyi etkin kullanabilmek ve küresel rekabette yer alabilmek anlamına geliyor. Biz de kadınlarımızın bu dönüşümün izleyicisi değil, öncüsü olmaları için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim Programı'nın kadın girişimciliğini güçlendiren önemli adımlardan biri olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bu programla, kadınların bilgiye, deneyime, finansal kaynaklara ve güçlü iş ağlarına erişimini kolaylaştırıyoruz. Programımızın ilk durağı Afyonkarahisar'da emeğin, üretimin ve yerel kalkınmanın gücüne yakından tanıklık ettik. Çünkü biliyoruz ki, kadının potansiyelini ortaya çıkaran şey yalnızca iyi bir fikir değil, o fikri hayata geçirebileceği imkanlara erişebilmesidir. İkinci buluşmamızı gerçekleştirdiğimiz Antalya'da, tarımdan turizme, ticaretten markalaşmaya uzanan alanlarda kadın girişimciliğinin taşıdığı potansiyeli konuştuk. Bugün üçüncü programımız için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İzmir'de üretim kültürünü, ihracat perspektifini ve yeni nesil girişimcilik alanlarını ele alıyoruz" diye konuştu.

'KADINLARIN HER ADIMDA GÜÇLENDİĞİ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Gerçekleştirilen programların etkisini sahadan aldıkları geri bildirimlerde gördüklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Elde ettiğimiz sonuçlar, doğru destek mekanizmalarının kadınların hayatında nasıl güçlü bir dönüşüm oluşturabildiğini ortaya koyuyor. Katılımcılarımızın yüzde 69'u, program sonrasında girişimcilik alanında kendisini daha yeterli hissettiğini belirtti. Yüzde 53'ü yeni bir iş planı hazırladığını ya da yeni iş birlikleri geliştirdiğini ifade etti. Kadınların yüzde 80'i bilgi düzeyinin arttığını, yüzde 56'sı ise finansmana erişiminin kolaylaştığını dile getirdi. Bu oranlar, birer veri olmanın ötesinde çok daha derin anlamlar taşıyor. Her bir oran, hayalini büyüten bir kadını, cesaretle adım atan bir girişimciyi ve geleceğe umutla bakan bir aileyi temsil ediyor. Her bir veri, fırsatlarla buluşan kadınların potansiyelini; desteklendiğinde neler başarabileceklerini açıkça gösteriyor. Çünkü kadınlara imkan sunulduğunda yalnızca bireysel başarılar ortaya çıkmıyor; yeni işletmeler kuruluyor, yeni istihdam alanları oluşuyor ve yerel kalkınma güçleniyor. İşte bu nedenle, kadın girişimciliğine yapılan her yatırımın, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Yükselen Kadınlar Programımızın en güçlü bileşenlerinden biri de 'Girişimcilik Eğitim TIR'ı oldu. Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilimizi ziyaret eden Eğitim TIR'ımızla, girişimcilik hayali kuran yaklaşık bin kadına doğrudan ulaştık. Kadınları, başarı hikayeleriyle, eğitim içerikleriyle ve iş dünyasına açılan yeni imkanlarla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde, yeni rotalar ve daha güçlü içeriklerle kadınlara ulaşmaya devam edeceğiz. Kadınların her adımda güçlendiği, geleceğin sağlam sütunlarını ilmek ilmek işlediği bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'YANLARINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünü değerlendirirken şu soruyu da düşünmenizi isterim. Bir fikri iş yapan şey nedir? Cesaret mi? Sermaye mi? Doğru zaman mı? Çoğu kadın girişimcinin hikayesi aslında bu üç kelimenin etrafında şekillenir. Sahada gördüğümüz tablo pek çok zaman aynıdır. Ürün hazırdır, müşteri vardır. Hatta ilk siparişler teslim edilmiştir. ve tam da bu noktada asıl belirleyici soru ortaya çıkar. İşi büyüten, bu başlangıcı sürekli bir yapıya dönüştüren şey nedir? Yükselen Kadınlar Programı'nı bu yüzden yapıyoruz. Burada üç şeyi aynı anda oluşturuyoruz. Yetkinlik, network, erişim. Yetkinlik diyoruz; çünkü iyi fikirler bilgiyle büyür. Fiyatlama bilmeyen üretici zarar eder. Pazara hitap etmeyen marka yanlış yere konuşur. Dijital vitrin kurmayan emek görünmez olur. Network diyoruz çünkü büyüme bir noktadan sonra güçlü iş birlikleriyle hızlanır. Uygun tedarikçi maliyeti düşürür. Tecrübeli montör hedefe giden yolu kısaltır. Doğru ortak yeni satış alanları ve yeni pazarlar açar. Erişim diyoruz çünkü bazen mesele imkanların erişilebilir olmamasıdır. Finansman işi büyüten anahtardır. İhracat markayı yeni pazarlara taşıyan geçittir. Kamu destekleri doğru zamanda devreye giren güçlü bir ivmedir. Doğru imkanlarla buluşan her kadın, kendi işinden başlayarak ailesine, şehrine ve ülkemize değer katar. Bugün kurulan her bağlantının, paylaşılan her deneyimin ve ortaya çıkan her fikrin, yarının başarı hikayelerine dönüşeceğine inanıyorum. Biz de Bakanlık olarak, bu başarı yolculuklarını güçlendiren her adımda kadınların yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı ile kadınların sahip olduğu potansiyeli daha da güçlendireceğiz."

'GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ KADINLARLA MÜMKÜNDÜR'

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban da "Kadın dünyaya geldiği günde beri hep üretiyor, en güzel ürünler de biziz" diyerek, kadınların ürettiği ürünün maddi karşılığını almaya yeni başladığını söyledi. Kadınların yaptığı işin karşılığını aldığını ve toplumun her kesiminde her işi yapabilen insan olarak dimdik ayakta durduğunu belirten Vali Elban, "Bu ve benzeri programlar kadınlarımızın önünü açmaya çok ciddi katkılar sağlıyor" dedi.

Kadınların potansiyelini görünür kılan her çalışmanın ülkenin güçlü yarınlarına atılmış kalıcı imza olduğunu aktaran AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da "Kadının işini kurması, ekonominin doğal akışıdır ve kadın girişimciler kalkınmayı hızlandırarak Türkiye'nin gücünü artırmaktadır. Güçlü Türkiye, ancak güçlü kadınlarla mümkündür. Bu vizyonun ve yürüyüşün en büyük teminatı, Cumhurbaşkanımızın kadınların hayatın her alanında varlık göstermesine verdiği eşsiz değer ve destektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Kadının yer almadığı bir siyaset, kadının yer almadığı bir ekonomi eksiktir' şiarıyla hareket ediyor; kadınların karar alma mekanizmalarındaki yerini ve girişimci ruhunu destekleyecek her adımı kararlılıkla atıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı