Üye Girişi
Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zürih'te Aile Ataşeliği Açacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsviçre'nin Cenevre kentine gerçekleştirdiği ziyarette; bakanlık olarak Zürih'te aile ataşeliği açacaklarını söyledi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsviçre'nin Cenevre kentine gerçekleştirdiği ziyarette; bakanlık olarak Zürih'te aile ataşeliği açacaklarını söyledi.

Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75'inci Yıl Dönümü Bağlamında Ailenin Korunması: Sözden Eyleme' yüksek düzeyli yan etkinlik kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentine bir ziyaret gerçekleştirdi. Cenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Güven Begeç, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi Alpaslan Acarsoy ve İsviçreli yetkililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş, daha sonra Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'na geçti. Başkonsolos İpek Zeytinoğlu Özkan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Göktaş, İsviçre'ye ilk yerleşen Türklerden Hatice Öztürk, Erol Şeker ve Sami Özkan'ın yanı sıra kentteki Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek sözlerine başlayan Bakan Göktaş, 'Avrupalı Türklerden' biri olarak Cenevre'deki Türklerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Her göçün bir hikaye barındırdığına vurgu yapan Bakan Göktaş, "Önemli olan yaşadığımız yerde kendi kimliğimizi muhafaza ederek bulunduğumuz çevreye uyum içinde hayatınızı sürdürmek. Ben sizleri görünce kendi hikayemi görüyorum. Ben de sizlerin bir kızıyım. Sizlerle bir arada olmaktan da hem gurur hem mutluluk duyuyorum" dedi.

'ZÜRİH'TE AİLE ATAŞELİĞİ AÇMAYI PLANLIYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yurt dışında aile ataşelikleri açtıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Zürih'te de bir aile ataşeliği açmayı planlıyoruz. Sunduğumuz sosyal hizmet modellerini buradaki vatandaşlarımıza da aktaracağız" diye konuştu. Daha sonra toplantıya katılanların taleplerini dinleyen, sorularını yanıtlayan Göktaş, 6 Şubat depremlerinin ardından gösterdikleri destekten dolayı İsviçre'deki Türklere teşekkürlerini iletti.

Başkonsolos Özkan ise konuşmasında Başkonsoloslukta ilk defa bir 'Bakan-vatandaş toplantısı' düzenlendiğine vurgu yaparak, Bakan Göktaş'ı ağırlamaktan duydukları gururu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Cenevre Havalimanı İsviçre Dış Politika Politika Haberler

Bakmadan Geçme

NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi? BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi! YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title