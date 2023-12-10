Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zürih'te Aile Ataşeliği Açacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsviçre'nin Cenevre kentine gerçekleştirdiği ziyarette; bakanlık olarak Zürih'te aile ataşeliği açacaklarını söyledi.

Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75'inci Yıl Dönümü Bağlamında Ailenin Korunması: Sözden Eyleme' yüksek düzeyli yan etkinlik kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentine bir ziyaret gerçekleştirdi. Cenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Güven Begeç, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi Alpaslan Acarsoy ve İsviçreli yetkililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş, daha sonra Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'na geçti. Başkonsolos İpek Zeytinoğlu Özkan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Göktaş, İsviçre'ye ilk yerleşen Türklerden Hatice Öztürk, Erol Şeker ve Sami Özkan'ın yanı sıra kentteki Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek sözlerine başlayan Bakan Göktaş, 'Avrupalı Türklerden' biri olarak Cenevre'deki Türklerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Her göçün bir hikaye barındırdığına vurgu yapan Bakan Göktaş, "Önemli olan yaşadığımız yerde kendi kimliğimizi muhafaza ederek bulunduğumuz çevreye uyum içinde hayatınızı sürdürmek. Ben sizleri görünce kendi hikayemi görüyorum. Ben de sizlerin bir kızıyım. Sizlerle bir arada olmaktan da hem gurur hem mutluluk duyuyorum" dedi.

'ZÜRİH'TE AİLE ATAŞELİĞİ AÇMAYI PLANLIYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yurt dışında aile ataşelikleri açtıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Zürih'te de bir aile ataşeliği açmayı planlıyoruz. Sunduğumuz sosyal hizmet modellerini buradaki vatandaşlarımıza da aktaracağız" diye konuştu. Daha sonra toplantıya katılanların taleplerini dinleyen, sorularını yanıtlayan Göktaş, 6 Şubat depremlerinin ardından gösterdikleri destekten dolayı İsviçre'deki Türklere teşekkürlerini iletti.

Başkonsolos Özkan ise konuşmasında Başkonsoloslukta ilk defa bir 'Bakan-vatandaş toplantısı' düzenlendiğine vurgu yaparak, Bakan Göktaş'ı ağırlamaktan duydukları gururu dile getirdi.