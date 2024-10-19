Bakan Ersoy: "Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyonu aştı, yüzde 8'lik artış sağladık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya gelen turist sayısının dün itibarıyla 15 milyon 300 bini geçtiğini, bu rakamın geçen yıla göre yüzde 8'lik bir artış gösterdiğini belirtti. Ersoy, bu artışın, Türkiye'nin turizm sektöründeki sürdürülebilir başarılarının ve AK Parti hükümetinin istikrarlı politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Kemer İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Adalet ve Kalkınma Partisi, kuzeyden güneye, doğudan batıya ülkemizin her bir bölgesine, iline, ilçesine, beldesine etki edecek, insanımızın hayatına dokunacak, onların beklenti, ihtiyaç ve isteklerine cevap verecek ve neticede sürekliliği sağlanmış topyekun bir refahı, huzuru, kalkınmışlığı bina edecek hizmet ve eserleri üretme hedefiyle kurulmuş yerli ve milli bir siyasi kurumdur. Bizi farklı kılan budur. Biz günü kurtarmaya yönelik geçici icraatları, belli bölgelerde yoğunlaşmış eser ve hizmetleri, bölgelerin, şehirlerin ihtiyaçlarından bihaber, sadece iş yapmış olmak için yapılan genel geçer çalışmaları kabul etmeyiz. Biz gerçekçi, geçerli ve doğru hizmetleri, eserleri üretmek için gece demeden gündüz demeden çalışırız "dedi.

"Güveni ve inancı korumak, daha da güçlendirmek için yola devam edeceğiz

"Biz küçük düşünemeyiz. Lider, güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için küresel ölçekte düşünür, üretir ve inşa ederiz" diyen Bakan Ersoy, "23 yıl bu bilinçle yürüdüğümüz hizmet yolunda aziz milletimizin zihninde ve gönlünde 'Yaparsa Ak Parti Yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar' güvenini ve inancını bina ettik. Buna asla halel getirmeyeceğiz. Bu güveni ve inancı korumak, daha da güçlendirmek için yola devam edeceğiz. Yorulmadan, yılmadan, yılgınlık göstermeden, çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan bunu gördük. Onun 40 yılı aşkın siyasi hayatındaki hizmet aşkını, vatan millet aşkını gördük. Biz de buna yakışır şekilde görev yapmalıyız "diye konuştu.

"Antalya'yı, Antalyalıları bilmeden bu bölge için atıp tutanlar var. Bir günlük ziyaretler yapıp, Antalya hakkında konuşma hakkına sahip olduğunu sananlar var"

"Minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır" diyerek atıfta bulunan Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin katettiği muazzam mesafeyi görmezden gelenlerin zihniyeti tam da budur. Teşkilat olarak, dün ile bugün arasındaki farka dair farkındalığı herkesin hafızasında canlı tutmak, yüklendiğiniz en önemli sorumluluklardan biridir. Bu sorumluluğu inşallah birlikte ve hakkıyla omuzlayacağız. Madem Antalya'dayız, Kemer'deyiz buraya dair hatırlatmalar yapalım, son dönemde görüyorum ki Antalya'yı, Antalyalıları bilmeden bu bölge için atıp tutanlar var. Bir günlük ziyaretler yapıp, Antalya hakkında konuşma hakkına sahip olduğunu sananlar var "dedi.

"Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde anlaşma imzalayan ilk ülke olarak Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programımızı başlattık"

Turizmin lokomotif şehri olan Antalya'da istikrarlı bir kalkınmayı sağlamak üzere stratejilerimizi, sürdürülebilir ve nitelikli bir turizm hedefi üzerine oluşturduklarının altını çizen Ersoy, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemindeki başarılı politikalarımız sonrasında "Madem dün böyle bir kriz oldu o zaman yarınlarımıza bir teminat oluşturmak gerekiyor" dedik ve harekete geçtik. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde anlaşma imzalayan ilk ülke olarak Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programımızı başlattık. Bu program, konaklama tesislerimizden başlayarak sürdürülebilirlik ilkelerinin, turizmde her kesimin kazanç sağlayabileceği şekilde uygulandığı ve kapsamını aşama aşama genişletebileceğimiz bir şekilde dizayn edildi. Alınmasını şart koştuğumuz sertifikalarımızın kriterleri çevresel sürdürülebilirlikten sosyal sorumluluğa, ekonomik katkılardan kültürel mirasın korunmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Nitelikli turizmin geleceği olan sürdürülebilirliği çok geniş bir bağlamda değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Amacımız, dünyada eşi bulunmayan arkeolojik varlığımızı hem mümkün olan her parçasıyla kültür turizmimize kazandırmak"

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, en kapsamlı projelerimizden biri olan 'Geleceğe Miras'ı hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, "Amacımız, dünyada eşi bulunmayan arkeolojik varlığımızı hem mümkün olan her parçasıyla kültür turizmimize kazandırmak hem de gelecek nesillerimize bu muazzam mirası eksiksiz ulaştırmaktır. Antalya'mız bu projenin en önemli ayaklarından birisi. Kazılardan restorasyon ve teşhir işlerine kadar adeta bir seferberlik başlattık. Kemer'in çok kıymetli kültürel miras alanları olan Phaselis, Olympos ve Idyros antik kentlerimizdeki arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarımıza bakabilirsiniz. Projemizin ortaya çıkardığı farkı görmek bizi daha da motive ediyor. Dolayısıyla bu toprakların emanetini, ülkemiz ve milletimiz için en yüksek faydaya dönüştürmek için canla, başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"3 antik kentimize toplam 145 milyon liraya varan bir ödenek sağlamış oldu"

Olympos'taki arkeolojik kazı çalışmalarına 2023 ve 2024 yıllarında 56 milyon liraya yakın bir ödenek aktarımı yapıldığını belirten Ersoy, "Phaselis Antik Kenti'ndeki çalışmalar için ise iki yılda ayrılan ödenek miktarı 85 milyon lira seviyesinde. Projemize dahil ettiğimiz Ldyros Antik Kenti için ise bu yıl yaklaşık 4 milyon liralık bir ödenek aktarımı gerçekleştirdik. Böylece, yaklaşık iki yıllık bir sürede sadece Kemer'de bulunan bu üç antik kentimize toplam 145 milyon liraya varan bir ödenek sağlamış olduk. Bundan sonraki süreçte de kazı başkanlarımızın yaptığı planlar doğrultusunda ödenek aktarımlarımıza düzenli olarak devam edeceğiz. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar kapsamında, Olympos Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezimizi Mart ayında hizmete açtık. Kent içerisindeki gezi alanını büyütmek için de kazısı tamamlanan bölgelerde ikinci etap çevre düzenlemesi işlerine başladık. Phaselis'te ise Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenlemesi proje çalışmalarımızı tamamladık. Kısa süre içinde uygulama ihalesini yaparak Phaselis'e yakışır bir eser inşa edecek ve bunu da inşallah yeni sezona yetiştireceğiz. Idyros Antik Kenti'nde ise Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Antik Kent Çevre Düzenleme proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre içinde uygulama ihalesini yaparak müze inşaatımıza da başlamış olacağız. Bu projelerin tümü, sadece deniz-kum-güneşe bağlı kalmadan Kemer ve Antalya'mızda turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak hedefimizi gerçekleştirmek adına atığımız adımların önemli örneklerini teşkil ediyor. Olympos ve Phaselis'e bakıp, kısa sürede ne kadar çok şey değiştiğini görmek bizleri de gururlandırıyor" dedi.

"Batı Kavşağı'nda sonlanacak 122 kilometrelik Alanya Antalya Otoyolu için sözleşme imzalandı. En kısa sürede inşaa çalışmaları başlayacak"

Altyapı bir ülkenin kan damarları olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Hangi sahada hizmet üretirseniz üretin, altyapının kalitesi ve işlevselliği sizin başarınızda bir etkendir. Bizler kültür ve turizm alanında ne yaparsak yapalım, yeterli altyapı ve ulaşım yatırımları olmazsa başarıya ulaşma imkansız olur. Bu nedenle ister sorumluluğumuz dahilinde olsun ister dışında, altyapı projelerine büyük hassasiyet gösterdik. Antalya'mızın trafik problemini hepimiz biliyoruz, hatta yaşıyoruz. Bu sorunu aşmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla ortak hareket ediyoruz. Serik'ten başlayıp Konaklı'nın kuzeyinde. Batı Kavşağı'nda sonlanacak 122 kilometrelik Alanya Antalya Otoyolu için sözleşme imzalandı. En kısa sürede inşaa çalışmaları başlayacak. Kavşak yapım çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Bu noktada hatırlatmak isterim ki Kemer'de de hayata geçirdiğimiz çevre ve altyapı yatırımlarımızla bölgenin turizm potansiyelini korumak ve geliştirmek için önemli adımlar attık. Bakanlık olarak, sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen, 2021 yılında Serik Atıksu Arıtma Tesisi'ni hizmete açarak bölgedeki çevresel sorunlara çözüm getirmiştik. Bu yılın başında da benzer bir projeyi Kemer'de gerçekleştirdik. Kemer Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi'ni kısa sürede tamamlayarak Mart ayında hizmete açtık. Yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeli olan bu proje, sadece bölgenin 50 yıllık atık su sorununu çözmekle kalmıyor, aynı zamanda turizmde çevresel sürdürülebilirliğin temelini de atıyor. Bu tür yatırımlar sayesinde mavi bayraklı plajlarımızı koruyor ve sayılarını artırıyoruz. geçtiğimiz yıllarda Kemer'de art arda hizmete açtığımız 3 ayrı ücretsiz halk plajımızda halkımıza mavi bayraklı, 5 yıldız konforunda hizmet veriyoruz. Bu başarı, Kemer'in sürdürülebilir turizm hedeflerine katkı sağlayan çevresel yatırımlara dayalıdır. Hem bölgenin doğal kaynaklarını koruyor hem de turizmi 12 aya yayarak turizm gelirlerinde istikrarlı bir artış hedefliyoruz" diye konuştu.

"Dün itibarıyla baktım 15,3 milyonu geçmiş"

Turizmin her geçen yıl nasıl büyüdüğünü istatistiksel olarak da rahatça görebildiklerini aktaran Ersoy, "Sadece Antalya'da bu yılın Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde ağırladığımız turist sayısı 14 milyonun üzerine çıktı. Dün itibarıyla baktım 15,3 milyonu geçmiş, Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir artış sağladık. Bu başarı, paydaşlarımızla iş birliği halinde yürüttüğümüz çalışmalar ve hükümetimizin istikrarlı politikalarıyla gerçekleşmiştir" dedi.

Kongrenin yalnızca Kemer için değil, Antalya ve ülkemiz için de hayırlı olmasını dileyen Ersoy, "Unutmayın ki bütünü güçlü kılan parçalardır. Sizlerin hizmeti, emek ve çabası bizlerin yükselttiği eserleri sağlam kılan temelleri oluşturmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize hizmetkar olmak için çıktığımız bu yolda hepimizin sorumlulukları değerlidir, ağırdır. Hamdolsun hakkıyla bunları omuzlayabildiğimiz için turizmden sanayiye, sağlıktan eğitime, ticaretten savunma sanayine başarı hikayeleri yazdık ve yazmaya devam ediyoruz. Zorluklar var Hep oldu ve daima olacak. Onları aşabildiğimiz için başarılıyız. Kemer'e de bu bilinçle hizmet edeceğiz, Antalya'ya da. Genelde büyümeyi yakalamak yerelde büyümeyi başarmadan gerçekleşir. O yüzden Ak Parti İl Teşkilatımız olarak başkanımız Ali Çetin ve siz değerli delegelerimizin katkılarıyla beraberce Antalya'mızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Ersoy, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kongreye AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Menderes Türel ile partililer katıldı. - ANTALYA