Bakan Çavuşoğlu, Bruneli ve Sri Lankalı mevkidaşları ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Bruneli ve Sri Lankalı mevkidaşları ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Bruneli ve Sri Lankalı mevkidaşları ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

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- Bakan Çavuşoğlu, Bruneli ve Sri Lankalı mevkidaşları ile görüştü

PHNOM PENH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü ASEAN- Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de ikili temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof ile bir araya geldi. Görüşmede karşılıklı üst düzey temaslar ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu daha sonra Sri Lankalı mevkidaşı Ali Sabry ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Yeni görevinden dolayı Sabry'i tebrik eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin zor dönemden geçen Sri Lanka'ya desteğinin devam edeceğini belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Sri Lanka Türkiye Politika Güncel Haberler

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