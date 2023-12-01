Aydın'da Germencik Belediye Başkanlığı için Nurcan Aslan adaylığını açıkladı

Demokrasinin kalesi olarak bilinen Aydın'da 31 Mart yerel seçimleri için hareketlilik başladı. Yerel yönetimlere talip olanlar tek tek ortaya çıkarken Germencik Belediye başkanlığına ilçede 16 yıldır avukatlık yapan Nurcan Aslan adaylığını açıkladı. Aday adaylığı dilekçesini CHP İlçe Teşkilatı'na teslime den Avukat Nurcan Arslan, "Doğup büyüdüğüm ilçem Germencik'e hizmet etmek için yola çıktık" dedi.

Büyükşehir ve 17 ilçesi olmak üzere 18 belediye başkanı seçilecek olan Aydın'da CHP'li adaylar alana daha erken indi. Germencik Belediye Başkanlığı için göreve talip olduğunu açıklayan Avukat Nurcan Arslan, CHP Germencik İlçe binasında yaptığı basın açıklamasının ardından adaylık dilekçesini ilçe başkanı Tayfur Bozdağ'a teslim etti. Arslan'ın basın açıklamasına ilçe başkanı Bozdağ'ın yanı sıra ilçe örgütü ve çok sayıda partili katılarak destek verdi.

"Millet için geliyoruz, Biz Germencik'i çok seviyoruz" sloganıyla açıklamasına başlayan Nurcan Arslan, amacının doğup büyüdüğü ilçeye hizmet etmek olduğunu söyledi. Germencik'i hak ettiği noktaya taşımak için var gücüyle çalışacaklarını söyleyen Arslan, "Germencik'te doğup büyüdüm. 16 yıldır Germencik'te avukatlık yapıyorum ve elimden geldiğince doğduğum, büyüdüğüm bu ilçeye bir şekilde minnet borcumu ödemeye çalışıyorum. Bu ilçeye hizmet etmek ve Germencik'i layık olduğu yere taşımak için yola çıktık. Benim için öncelik CHP ve Germencik halkı. Atatürk ilkeleri çerçevesinde, Germencik ilçemizi 21. yüzyıla yakışır hale getirmek istiyoruz" dedi. - AYDIN