Anadolu Buluşması-Yerel Medya Çalıştayı 2023, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 60'a yakın şehirden 300'e yakın gazeteciyi Marmaris'te buluşturacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı çalıştayda, yerel basının sorunları tartışılacak.

Marmaris Belediyesi'nin basın meslek örgütlerinin katkılarıyla 3. kez düzenlediği 'Anadolu Buluşması-Yerel Medya Çalıştayı 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirilecek. Çalıştay çerçevesinde 300'e yakın basın mensubu Marmaris'te buluşacak. CHP'nin gazeteci kökenli milletvekilleri, basın meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katılacağı çalıştayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir konuşma yaparak Anadolu'dan basın temsilcileriyle bir araya gelecek.

Çalıştayda toplantılar 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Sabah saat 10.00'da başlayacak oturumlarda Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, gazeteciler cemiyetlerinin başkanları bazı kişiler basın meslek örgütleri adına konuşma yapacak.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise, 'Radyo televizyon yayıncılığı ve denetimi, televizyon gazeteciliği, Avrupa'da yerel basın işleyişi, gazetecilerin örgütlenmesi, Basın Yasası, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kadın ve yazarlık, internet gazeteciliği, yüksek trafikli sitelerin yönetimi ve alternatif gelir kaynakları, fotoğraf ve videolarda manipülasyon seçim dönemini nasıl etkiledi?' konu başlıklarında da sunumlar yapılacak.

Böyle önemli bir çalıştaya tekrar ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gazetecilerin bu vesileyle Marmaris'i tanıyacaklarını belirtti. Yerel basının sorunlarının masaya yatırılacağı çalıştayın, söz konusu sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Oktay, tüm katılımcılara verimli bir çalıştay süreci diledi. - MUĞLA