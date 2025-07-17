Almanya ve İngiltere Liderlerinden Ortak Açıklamalar

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon'un ihracatına ilişkin, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık, ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karara doğru ilerliyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Starmer, görüşmede bugün imzalanan anlaşma ile yeni bir döneme girecek olan İngiltere-Almanya ilişkilerini, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı, Gazze'deki insani durumu ele aldıklarını belirtti. Gazze Şeridi'ndeki insalık krizine değinen Starmer, "Gazze'deki korkunç durum hakkında konuştuk. Ateşkes için birlikte çalışıyoruz ve aynı zamanda rehinenin derhal serbest bırakılması ve insani yardımların hızlı ve özenli bir şekilde yapılabilmesi için çabalıyoruz" dedi.

"İlk adım Putin'i ateşkes masasına oturtmak"

Rusya ile savaşta Ukrayna'ya askeri desteği artırmak için müttefiklerle birlikte çalıştıklarını ifade eden Starmer, "İlk adım Putin'i koşulsuz ateşkes için masaya oturtmak. Ukrayna'ya güçlü bir pozisyonla müzakere etmesi için askeri ihtiyaçlarını sağlamalıyız. Artık kalıcı bir çözüm için çalışmamız gerekiyor ve asıl soru da barışın korunması ve ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak için neye ihtiyacımız olduğudur. ABD ve diğer müttefiklerle birlikte bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz çünkü güvenliğimiz nihayetinde Ukrayna'da başlıyor" dedi.

"ABD, Avrupa ortakları tarafından finanse edilecek şekilde Ukrayna'ya silah sağlamaya hazır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya silah tedarik etme kararını hatırlatan Merz, "ABD, Avrupa ortakları tarafından finanse edilecek şekilde Ukrayna'ya silah sağlamaya hazır. Almanya bu konuda önemli bir katkı yapmak istiyor. Bu, Putin'e barış müzakerelerine başlama baskısını artıracak ve sonunda barışı müzakere etmesine katkı yapacak. Avrupa ile ABD'nin güvenlik politikasında aynı çizgide olduğunu da gösterecektir" dedi.

Ukrayna'ya sağlanacak hava savunma sistemleri dahil askeri malzemelerin Kiev'e teslimatı konusunda ilgili ülkelerin savunma bakanlarının görüşmelerde bulunduklarını bildiren Merz, "Ayrıntıları görüşüyorlar. Bunların nakliyesi de gerekiyor. Bunların kurulumu da gerekiyor. Bu birkaç saatlik bir mesele değil. Bu, günler, belki haftaların meselesi, ancak müzakereler çok somut Amerikan tarafı bunu yapmaya hazır" dedi.

"Eurofighter Typhoon ihracat lisansını mümkün kılacak iyi bir karar yolunda ilerliyoruz"

Bir gazetecinin "Eurofighter Typhoon'un ihracatı hakkında Starmer ile konuştunuz mu? Bunları Türkiye'ye teslim etmeye hazır mısınız?" sorusuna Merz, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık, ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karara doğru ilerliyoruz. Bekleyip göreceğiz ancak buna ilişkin olarak hangi ülkeleri düşündüğümüz konusunda açıklama yapmayacağım" dedi. - LONDRA