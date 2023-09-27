Almanya, Nazi ideolojisini yaydığı gerekçesiyle aşırı sağcı grup Artgemeinschaft'ı yasakladı

Almanya, çocuklar ve gençler arasında Nazi ideolojisini yaydığı gerekçesiyle tarikat diye de tanımlanabilecek aşırı sağcı grup Artgemeinschaft'ı yasakladı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, grubun anayasaya düşman nesiller yetiştirmeye çalıştığını belirtti. Grup, Nazi dönemi metinlerini kullanarak ideolojisini yayıyor ve çeşitli kültürel faaliyetler düzenliyordu. Yasaklama, grupla ilişkili ev ve işyerlerine yapılan baskınlarla gerçekleştirildi.

Almanya, tarikat diye de tanımlanabilecek aşırı sağcı grup Artgemeinschaft'ı çocuklar ve gençler arasında Nazi ideolojisini yaydığı gerekçesiyle yasakladı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "ağır ırkçı ve Yahudi düşmanı" diye tanımladığı grubun "anayasaya düşman nesiller yetiştirmeye" çalıştığını söyledi.

Artgemeinschaft, kitle içerisinde ideolojisini yaymak için Nazi dönemi metinlerini kullanıyor ve çeşitli kültürel faaliyetler düzenliyordu.

Polis, Almanya'nın 12 eyaletinde yasaklanan grupla ilişkili onlarca ev ve işyerine baskın düzenledi.

İçişleri Bakanı Faeser operasyon hakkında bilgi verirken "Günümüzde hala Nazi ideolojisini yaymaya devam eden aşırı sağ ve düşünce kundakçılarına yeni bir darbe indirilmiş oldu" dedi.

"Irk topluluğu" anlamına gelen Artgemeinschaft'ın üye sayısı Alman yetkililere göre 150 civarında.

Bakanlık, grubun, üyelerine "ırkın saflığını koruma" ideolojisi uyarınca kendilerine Kuzey ve Orta Avrupa kökenli eşler seçmeleri yolunda talimatlar verdiğini söylüyor.

Kendisini Almanya'nın en büyük pagan (çok tanrılı) topluluğu olarak tanımlayan tarikat-grubun bir kitapçısı da vardı ve sık sık yüzlerce kişinin katıldığı kültürel faaliyetler düzenliyordu.

Yetkililer, grubun bu "yarı dini, Alman milliyetçisi inançların arkasına gizlenerek insan onurunu zedeleyici görüşlerini yaymaya çalıştığını" söylüyor.

Yasaklama, grubun internet sitesini, yayınlarını ve grupla ilintili bir başka oluşum olan Familienwerk'i de kapsıyor.

Almanya geçen hafta da aşırı sağcı ve ırkçı içerikli müzik yapan ve korsan konserler örgütleyen Hammerskins adlı bir başka neo-Nazi grubu yasaklamıştı.

1980'lerin sonlarında ABD'de kurulan Hammerskins, Almanya'da Blood and Honour (Kan ve Onur) grubundan sonra 2000'li yıllarda yasaklanan son büyük sağcı-dazlak örgütlenmesi olmuştu.

İçişleri Bakanı "Sağcı aşırılığın bir çok yüzü var" dedi ve Artgemeinschaft'ın Hammerskins'den farklı ama "daha az tehlikeli olmadığını" söyledi.

Artgemeinschaft Almanya'nın en eski neo-Nazi gruplarından biri ve İçişleri Bakanı Faeser'e göre ülkedeki farklı neo-Nazi ve aşırı sağ grupları birbiriyle ilişkilendirmekte kilit rol oynadı.

2019 yılında "ırkçılık ve yabancı düşmanlığı" temelli bir saldırıda yerel politikacı Walter Lübcke'yi öldüren Stephan Ernst, Alman istihbaratına göre Artgemeinschaft üyesiydi.

Alman medyasında yer alan haberlerde ayrıca, Almanya'da 10 ırkçı cinayet işleyen bir hücrenin mensuplarını desteklemekten hüküm giyen neo-Nazi Ralf Wohlleben'in de grupla ilişkili olduğu kaydediliyor.

Alman iç istihbarat örgütlerine göre ülkede aşırı sağ örgütlerle ilişkili kişilerin sayısı 39 bine yaklaşıyor ve bunların üçte birinden fazlasının "şiddet potansiyeli" taşıdığı düşünülüyor.