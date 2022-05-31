Almanya Başbakanı Scholz: "Yaptırımların net bir amacı var, Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini geri çekmesi" - Haberler

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde Avrupa Birliği (AB) liderlerinin uzlaşı sağlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Yaptırımların net bir amacı var, Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini geri çekmesi" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün süren Avrupa Birliği (AB) Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde liderler Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde prensipte uzlaşı sağlamış, yeni yaptırımlar çerçevesinde Rusya'dan petrol ithalatının yılsonuna kadar yüzde 90 oranında azaltılmasına karar verilmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketinin Rusya'nın ekonomik kalkınmasını ve refahını etkileyeceğini belirterek, "Yaptırımların net bir amacı var, Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesini, birliklerini geri çekmesini ve Ukrayna ile makul ve adil bir barış üzerinde anlaşmaya varmasını sağlamak" dedi. Liderlerin 6'ncı yaptırım paketi üzerinde uzlaşmasının Avrupa'daki bazı ülkelerin Rusya'dan boru hattıyla petrol ithalatının ambargo dışında tutulması ile mümkün kılındığını aktaran Scholz, "Bu önemliydi çünkü bu ülkelerin alması gereken geçiş önlemleri bu kadar çabuk sonuçlanmadı" dedi.

Almanya ve Polonya'nın yılsonuna kadar Rus petrolünden bağımsız olma çabalarını sürdürdüğünü açıklayan Scholz, birçok ülkenin Rus gazına Almanya'dan çok daha uzun süre bağımlı kalacağı için Avrupa çapında bir gaz ambargosuna henüz ulaşılamayacağını aktardı.

"Birçok ülkenin Almanya'dan daha uzun süreye ihtiyacı olacak"

Schozl, "Almanya, diğer ülkelerden gemilerle gaz ithalatını sağlayacak altyapıyı inşa ederek hızla gaz ithalatından bağımsızlaşıyor. Bazı yatırımlar çok hızlı yapılacak, bu nedenle şimdiden önemli değişikliklerin olacağını umuyoruz. Ama bazı şeyler daha uzun sürecek. Ancak benim açımdan oldukça açık olan bir şey var. Birçok ülkenin Almanya'dan daha uzun süreye ihtiyacı olacak" dedi.

Küresel gıda krizinden Rusya'yı sorumlu tutan Scholz, "Sorumluluk açıkça Rusya'ya ve Devlet Başkanı'na aittir" dedi.

Almanya ve Yunanistan silah gönderme konusunda beraber çalışıyor

Almanya ve Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah gönderme konusunda beraber çalışma yaptığını ifade eden Scholz, Yunanistan'ın Varşova Anlaşması'ndan kalan tanklarını Ukrayna'ya göndereceğini, Almanya'nın da söz konusu tankların yerine Yunanistan'a zırhlı savaş araçları sağlayacağı bir silah değişimi üzerinde çalıştığını duyurdu. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika