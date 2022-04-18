Akşener, Ankaralı kadın muhtarlarla iftar yaptı

ANKARA (DHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankaralı kadın muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Ankara Kadın Muhtarlar İftar Programı'na katıldı. Kadın muhtarlarla bir araya gelen Akşener, şikayetleri dinledi ve önerilerde bulundu. Akşener, muhtarlara yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştiride bulundu.