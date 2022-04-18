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Akşener, Ankaralı kadın muhtarlarla iftar yaptı

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Akşener, Ankaralı kadın muhtarlarla iftar yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankaralı kadın muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

ANKARA (DHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankaralı kadın muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. 

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Ankara Kadın Muhtarlar İftar Programı'na katıldı. Kadın muhtarlarla bir araya gelen Akşener, şikayetleri dinledi ve önerilerde bulundu. Akşener, muhtarlara yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştiride bulundu.


Akşener, Ankaralı kadın muhtarlarla iftar yaptı

Akşener, Ankaralı kadın muhtarlarla iftar yaptı

Akşener, Ankaralı kadın muhtarlarla iftar yaptı

Akşener, Ankaralı kadın muhtarlarla iftar yaptı

Demirören Haber Ajansı / Politika

İftar Programı, Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Politika, Haberler

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