Haber : AK Partili Turan, muhtarlar ve turizm işletmecileriyle bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili Turan, muhtarlar ve turizm işletmecileriyle bir araya geldi

 - Güncelleme:
AK Partili Turan, muhtarlar ve turizm işletmecileriyle bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık Assos bölgesinde Sivrice Koyu'nda birtakım ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık Assos bölgesinde Sivrice Koyu'nda birtakım ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamasında, "Assos, çok özel bir bölge. Aynı zamanda Aristo'nun şehri. Tarih, doğa ve deniz turizminde Türkiye'de akla gelen ilk yerlerden biri. Bu topraklar, bu kültürler bizlere tarihin bir emaneti. Bizden önceki kuşaklardan devraldığımız emaneti daha ileriye taşımamız gerekiyor. Memleketimizin her bir köşesinde hemşehrilerimizle, şehrimizin tüm dinamikleriyle bir araya gelmeye, dertlerini, beklentilerini yerinde dinlemeye gayret ediyoruz. En güzeli habersiz ziyaretlerimiz. Balabanlı, Bektaş, Koyunevi ve Çamkalabak köylerimizde muhtarlarımızla ve yerel turizm işletmecilerimizle buluştuk. Hemşehrilerimizin her türlü sorunlarının çözümü, şehrimizin her bir yerinin yeni hizmetlerle buluşması önceliklerimizden olmaya devam edecek" dedi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bülent Turan Milletvekili Çanakkale AK Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title