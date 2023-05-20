AK Partili Muğla milletvekilleri mazbatalarını aldı

AK Parti'den Muğla milletvekili seçilen Kadem Mete ve Yakup Otgöz, mazbatalarını aldı. Mete, önceliğin Muğla olduğunu belirterek, parti farkı gözetmeksizin çalışacaklarını söyledi. Otgöz ise Muğla'yı omuzlayacaklarını dile getirdi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Muğla milletvekili seçilen Kadem Mete ve Yakup Otgöz, mazbatalarını aldı.

Muğla Barosu toplantı salonunda düzenlenen törende, İl Seçim Kurulu Başkanı Ercan Arslan'dan mazbatasını alan Mete, aldığı belgenin çok değerli olduğunu söyledi.

Mazbata törenin çok kısa sürdüğünü, ancak mazbatayı alabilmek için 5 yıllık bir çalışma gerektiğini belirten Mete, "Önceliğimiz Muğla olacak. Önümüzdeki dönemde Muğla için çok çalışacağız. Parti farkı gözetmeksizin elimizden geleni, bize yakıştığı şekilde yapmaya çalışacağız. İnşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı tartışmaya mahal vermeyecek bir seçim sonucu ile tekrar cumhurbaşkanı koltuğuna oturtacağız. Seçildiğimiz ilçelerle sınırlı değiliz. Muğla'nın milletvekili olacağız." diye konuştu.

Milletvekili Otgöz de aldıkları mazbatanın yükünün çok ağır olduğunu ve bunun bilincinde olduklarını ifade etti.

Muğla'yı milletvekili Mete ile birlikte omuzlayacaklarını dile getiren Otgöz, "Bundan şüpheniz olmasın. Sahada gördüğümüz kadarıyla 3 milletvekili çıkarmayı bekliyorduk ama olmadı. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bir 5 yıl daha önünü açacağız." dedi.

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