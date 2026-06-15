AK Partili Gider: Türkiye'yi Çevreleyen Her Yer Ateş Topu, Hiç Olmadığımız Kadar Güçlüyüz

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Türkiye'yi çevreleyen her yer ateş topu. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Yunanistan'ın kendini göstermesi, İsrail'in kışkırtması ve desteklemesiyle biz de bir savaşın içine çekilmeye uğraşıyoruz. ve bununla ilgili de hiç olmadığımız kadar güçlüyüz, hiç olmadığımız kadar kararlıyız. Lafı da eğip bükmeden diyoruz ki kimse bize bulaşmasın, bunu tavsiye etmeyiz" dedi. Muhalefeti de eleştiren Gider, "AK Parti kurulduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya diğer partilerin birçok genel başkanları değişti. Ama seçim sonuçları hiç değişmedi. Türk milletinin teveccühü Recep Tayyip Erdoğan'dan hiç ayrılmadı" diye konuştu.

AK Parti Lapseki ilçe Başkanlığı ev sahipliğinde, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Umurbey beldesinde, Lapseki ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer, Murat Gürşen, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ da hazır bulundu.

"Hikayenin yeniden yazıldığı bir dönemde en büyük şansımız, güçlü bir hükümete, güçlü bir Cumhurbaşkanına ve birlikte hareket edebilen bir millete sahip olmamız"

Toplantıda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'de son yıllarda muhtarlarla toplantı yapmanın çok daha keyifli hale geldiğini çünkü problemlerin azaldığını ifade etti. Eskiden bir araya geldiklerinde köylerin altyapı sorunlarını tartıştıklarını kaydeden Milletvekili Ayhan Gider, "Son yıllarda artık muhtarlarla toplantı yapmak çok daha keyifli, çünkü problemler çok az. Eskiden bir araya geldiğimiz zaman yolu stabilize hale getirebilir miyizi tartışıyorduk. Eğer stabilizeyse asfalt atabilir miyizi tartışıyorduk. Meydanda bir çeşme varsa evlere su verebilir miyizi tartışıyorduk. Ama bugün çok şükür ki meydanlar falan da değil, ara sokakları ne zaman parke taşı bitireceğiz bunu konuşuyoruz. Bunlar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı'nda geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok kıymetli, bizi mutlu ediyor. Hele ki dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemde, dünyada yüz senede bir meşhur laftır, kartlar tekrar dağıtılıyor falan derler. Ama bu yüzyılda kartlar falan dağıtılmıyor, oyunun şekli değişti. Ne oynadığı bilinmiyor. Kartla mı oynanıyor, taşla mı oynanıyor. Onu zaman içinde görüyoruz. Devlet başkanları evinden alınıyor. Eskiden olsa uluslararası hukuktan bahsederdik. Evinde vuruluyor. Ama tersten baktığımızda da yıllardır ambargo altında olan ülke dimdik direnebiliyor. Dolayısıyla hikayenin yeniden yazıldığı bir dönemde en büyük şansımız güçlü bir hükümete, güçlü bir Cumhurbaşkanına ve birlikte hareket edebilen bir millete sahip olmamız. Bu anlamda ben devletiyle, milletiyle, hükümetiyle, Cumhurbaşkanı'yla birlikte dimdik hareket eden milletimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Yunanistan'ın kendini göstermesi, İsrail'in kışkırtması ve desteklemesiyle biz de bir savaşın içine çekilmeye uğraşıyoruz"

Dünya gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gider, "Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Kuzeyimiz yangın yeri, çok biteceği de benzemiyor. Bugün itibarıyla İran-Amerika anlaşma imzalıyor gibi duruyor. Normalde ben şöyle derim. Hele bir imzaları görelim ama şu anda imzaları görsek bile yarın ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü her gün matematik tekrar değişiyor. Irak, Suriye yangın yeri, güneyimizde de o şekilde. Türkiye'yi çevreleyen her yer ateş topu. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Yunanistan'ın kendini göstermesi, İsrail'in kışkırtması ve desteklemesiyle biz de bir savaşın içine çekilmeye uğraşıyoruz. ve bununla ilgili de hiç olmadığımız kadar güçlüyüz, hiç olmadığımız kadar kararlıyız. Lafı da eğip bükmeden diyoruz ki kimse bize bulaşmasın. Bunu tavsiye etmeyiz. Bu dönemde NATO zirvesini Ankara'da topluyoruz, 7-8 Temmuz'da. Yani bunu şunun için söylüyorum. Dünyada ne olursa olsun biz yolumuza devam ediyoruz. Biz dimdik bir şekilde memleket için çalışmaya Türk milletinin, Türk devletinin hak ettiği yere ulaştırmaya ve burada tutmak için mücadele vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Türk milletinin teveccühü Recep Tayyip Erdoğan'dan hiç ayrılmadı"

Muhalefete de eleştirilerde bulunan Gider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor. Muhalefet kendi içine düşmüş durumda. Biri öbürüne dava açıyor. Öbürü açılan davayı kabul etmem diyor. Biri diyor ki, burada ben genel başkanım, öbürü diyor ki ben şurada genel başkanım. Tamam, istediğiniz kadar genel merkez açın. Hepinize bir oda verelim, hepiniz genel başkan olun. Ama sizden özellikle rica ediyoruz ki dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde, Türkiye bu kadar ateş çemberinin içindeyken, Türk milletini kendi dertlerinizle oyalamayın. Hele hele kendi iç kavgalarınıza, hükümeti ve AK Parti'ye alet etmeye asla yeltenmeyin. Çünkü bizim işimiz çok. Biz dünyayla mücadele ediyoruz. Size ayıracak ne vaktimiz, ne enerjimiz var. Eğer daha fazla enerji gerekirse bunu da dünyada Türkiye için kullanmayı tercih ederiz. Sizleri değil. İşte genel başkan kim olacak. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü bugüne kadar AK Parti kurulduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya diğer partilerin birçok genel başkanları değişti. Ama seçim sonuçları hiç değişmedi. Türk milletinin teveccühü Recep Tayyip Erdoğan'dan hiç ayrılmadı. Dolayısıyla bizi ilgilendiren kısım onların başında kim olduğu değil. Bizim dünyada aldığımız konu milletimizin huzur, mutluluk içinde, refah içinde yaşayıp yaşayamadığı, bununla ilgili eksiğimiz ne varsa bunu tamir etmek bizim görevimizdir."

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, konuşmasının ardından mahalle ve köy muhtarlarının istek ve taleplerini dinledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı