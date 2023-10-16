AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulamasını eleştirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa'da gerçekleştirilen Filistin'e destek eylemlerine yapılan polis müdahalelerine tepki göstererek, Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulamasını ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımları kabul edilemez olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batılı hükümetlerin, Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkelerinde Filistin'le dayanışma için bir araya gelmek isteyenlere yönelik müdahalelere tepki gösterdi.

Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerini düzenleyenlere baskı uygulamasının ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesinin kabul edilemeyeceğini kaydeden Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır. Gazze halkının günlerdir bombalanmasına ve suyunun kesilmesine ses çıkarmayanlar, insanlık vicdanında mahkum olmuştur. Bunlar Filistin'e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir.

Batılı pek çok ülkede Filistin'e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur."