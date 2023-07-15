AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, 15 Temmuz bir milletin kendine güvendiğinde, inandığında; bayrağına ve ülkesine sahip çıkmak istediğinde neler yapabileceğini gösteren önemli bir destan. Rabb'im inşallah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Varank, burada açıklamalarda bulundu. Mustafa Varank, Hafıza 15 Temmuz'u ziyaret ediyoruz. Bugün 15 Temmuz'un 7'nci seneyi devriyesi. Aziz milletimizin büyük kahramanlığının ve bu kahramanlığı hayata geçirirken verdiğimiz büyük mücadelenin ve kaybettiğimiz değerlerin anısına Hafıza 15 Temmuz'u inşa etmiştik. Açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirmişti. 15 Temmuz destanının en önemli noktalarından bir tanesi biliyorsunuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, burada da büyük mücadeleler verildi. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. İşte bu yapı aslında onların anısını yaşatmak, nesillerimize bu destansı mücadeleyi anlatabilmek için yapılmış bir müze. Bugün biz de burayı ziyaret ediyoruz. 15 Temmuz bir milletin kendine güvendiğinde, inandığında; bayrağına ve ülkesine sahip çıkmak istediğinde neler yapabileceğini gösteren önemli bir destan. Rabb'im inşallah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın diyoruz. Ama o verdiğimiz mücadelenin de hala devam şuurunda hareket ediyoruz. Bugün 7'nci seneye devriyesindeyiz. Ama hala Fetullahçı Terör Örgütü mensupları yurt dışında yaşamaya devam ediyor. Ülkemiz aleyhine çalışmaya devam ediyor. Hala gizli yapılarını devletimiz deşifre etmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu kahramanlık gününü yaşatmaya devam edeceğiz. Ama nesillerimize de bu şuuru aşılayacağız. Bu ülkenin ilelebet payidar olması için mücadelemize devam edeceğiz dedi.