AK Parti'li Yılmaz: Siyasi muhalifler, makamla uğraşıyor

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim siyasi muhaliflerimiz ne yapıyor? Makamla uğraşıyorlar. Kimi Cumhurbaşkanı olmak istiyor, kimi belediye başkanı olmak istiyor. Farkındaysanız o konudaki rekabeti hizmetlerin önüne koymuşlar, hizmeti unutmuşlar. Onların gündeminde o var" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Yılmaz, "Ak Parti hareketi, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birisi. Dünyada AK Parti kadar büyük bir siyasi parti yok. Onun için 11,5 milyon üyeli, partinin bütün kademelerinde çalışan kardeşlerimizle birlikte, büyük bir ordu" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine dair açıklama yapan Yılmaz, "Bu seçimler bizim önümüzdeki sürecin hedeflerinden birisi. Seçimlere çalışmaya 1 Nisan 2019 gününden beri başladık. Şu anda Türkiye'de bulunan 1310 belediyenin 810 tanesi AK Parti'de. Belediye başkanı, gönül adamıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bazı konuşmalarında 'Biz dertliyiz, bizim derdimiz var, derdi olanlar bizi anlar' diyor. Onun açıklaması da AK belediyeciliğini tanımlıyor. Yani AK Parti belediyeciliğinde, insana dokunduğunda, o insanın kendisine yansıttığı ihtiyaçlar dizisini, talepleri, kalbinin içinde dert haline getirme işidir. Dert dediğimiz budur. Dertlenmek dediğimiz budur. İnsanın çeşitli şeylere ihtiyacı olur. Yani ailenin kendi içindeki problemler bile bazen belediye başkanına yansır. O derdi dert edinirseniz, dertli olursunuz. Bizim siyasi muhaliflerimiz ne yapıyor? Bizim siyasi muhaliflerin oturup, kalktığı her platformda onların makam kavgaları var. Makamla uğraşıyorlar. Kimi Cumhurbaşkanı olmak istiyor, kimi belediye başkanı olmak istiyor. Farkındaysanız o konudaki rekabeti hizmetlerin önüne koymuşlar, hizmeti unutmuşlar. Onların gündeminde o var. Biz tevekkülü bırakmıyoruz ama hiçbir şeyin tesadüf olmadığına da inanıyoruz. Mücadelemiz sahada olacak, çalışacağız. Biz bedavadan hiçbir şeyi kazanacağımıza inanmıyoruz. Eğer bir siyasi başarı elde edeceksek ve başarı öyküsüne imza atacaksak, 'Bu alnımızın teriyle elde edilmiş bir şeydir' diyeceğiz. Bunun için de daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

Bir basın mensubunun 'Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına siz de aday olacak mısınız?' sorusu üzerine Yılmaz, "Ben, 'AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'yım. Benim herhangi bir şehirden, belediye başkanlığına adaylığım söz konusu olamaz. Benim adaylığımdan ziyade, benim partimin, bizim bulunduğumuz konumlardaki insanlara verecekleri çeşitli vazifeler olabilir. Benim bulunduğum konum, herhangi bir şehirde, bu Samsun olur başka bir şehir olur, benim öyle bir göreve talip olmam, ne böyle bir şeyi kafamdan geçirmem, ne de ifade etmem bana yakışır" ifadelerini kullandı.

'MİLLET KARAR VERECEK'

Belediye başkanı adaylığına milletin karar vereceğini belirten Yılmaz, "Şu anda hiç kimse, 'Şu şehirde şunun aday olmasını istiyor' diye bir öngörüde bulunamaz. Bir tek milletin öngörüsü olabilir. Bizim yönettiğimiz belediyeler olsun, yönetmediğimiz belediyeler olsun, oradaki dataya, veri tabanına çok hakimiz. Önümüzdeki süreçte bizim şehirlerde kimi aday yapacağımız sürece, samimi söylüyorum, millet karar verecek. Kamuoyu araştırmaları, saha çalışmaları dediğimiz şeylerde yüzde 99,9'a kadar sonuç yakalanıyor. Kamuoyuyla ilgili değerlendirmelerde isabet yakalanıyor. Eskiden bir isim o işe yakıştırılıyor falan olur. Sonra o kişi de 'Tamam ben de bu işte varım' dediğinde kamuoyu ona göre oluşuyordu. Milletin dediğini AK Parti kadar dinleyen, önemseyen, öncelik veren bir siyaset hareketi yoktur" dedi.