AK Parti'li Demir: Edirne bunu hak etmiyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Edirne'de yaptığı açıklamada, AK Parti iktidara geldiğinde kişi başı gelirin 2 bin dolar olduğunu belirterek, "Orta gelir tuzağını aştık, şu anda 17 bin dolardayız. Yakın zamanda üst gelire sahip olan ülkeler arasına gireceğiz" dedi. Edirne'ye dair açıklamasında ise Demir, "Şehir adeta kendi haline bırakılmış. Edirne bunu hak etmiyor" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, partisinin teşkilat mensupları ve üyelerle Edirne'de bir araya geldi. İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Demir'e, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 6 Şubat 2023'teki depremin ardından, önceki gün Hatay'da gerçekleştirilen '455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne değindi. Hatay'da umudun yeniden yeşerdiğini söyleyen Demir, "2,5 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin tane evin anahtarını dağıttık. Toplam 150 milyar dolara mal olan bir iş gerçekleşti. Dünyanın en zengin ülkelerini düşünün. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce Almanya'da orta büyüklükte bir şehir, sel felaketine maruz kaldı, 6 ayda çamurunu temizleyemediler, elektriğini veremediler. Almanya gibi güçlü bir ülke. Amerika'yı gördük. Los Angeles'ta yangınlar oldu. Hiçbir şey yapılamadı. Şimdi o yangınlardan sonra o binalara sadece sigorta şirketlerinin verebildiği kadar destek veriyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız, o gün söz verdiği gibi hiç kimsenin hayal edemediği şehirler oluşturdu. Bakın 14 milyon insan etkilendi. 53 bin insanımızı toprağa verdik. Yaklaşık 130 bin kilometrekarelik bir alan. 11 şehri ilgilendiren bir alan. Avrupa'da birçok ülkeden daha fazla bir alan yerle bir edildi. Arka arkaya 100 yılın 2 büyük depremine maruz kaldık ama şimdi gidin bakınız Hatay'a. Gidin Kahramanmaraş'a bakın. Gidin Adıyaman'a bakın. Malatya'ya bakın. Hiç kimsenin hayal edemediği işler gerçekleştiriyoruz. Bunların hepsini Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşirdik" dedi.

Edirne'nin iyi yönetilmediğini söyleyen Demir, "Bugün Edirne'deyiz. Benim için eski bir belediye başkanı olarak, bir şehre girdiğimizde tabelasını gördüğünüzde, şehrin içine girene kadarki görüntüleriniz, şehri yönetenler hakkında not vermenizi gerektirecek kadar bilgi sahibi olursunuz. Girdik Edirne'den, yollar berbat. Su sorununu, gelince öğrendik. Refüjler yok. Şehir adeta kendi haline bırakılmış. Edirne bunu hak etmiyor. Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye'nin bulunduğu yer bunu hak etmiyor. 94 yıl imparatorluğa başkentlik yapmış Edirne, asla bunu hak etmiyor. Allah'ın izniyle biz Edirne'yi ilki 2028'de, daha sonra 2029'da layık olduğu AK Parti hizmet anlayışıyla bütünleştireceğiz, birleştireceğiz. Şu anda Edirne'nin gözü bizde, gönlü bizde, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hele bu beceriksiz belediyeler, CHP'li belediyeleri gördükten sonra. Hadi biri gitti öbürü geldi; yeni gelen de eskisinden daha berbat. Ne yaparlarsa yapsınlar, Edirneli layık olduğu hizmete ancak AK Parti'li belediyelerle kavuşur. Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'BİZİM EKONOMİMİZ BİRAZ DAHA KIRILGAN'

AK Parti iktidara geldiğinde kişi başı gelirin 2 bin dolar olduğunu belirten Demir, "Biz AK Parti olarak üretimiyle, ihracatıyla, büyüme rakamlarıyla da muhteşem işler yaptık. Yeni geldiğimizde 2 bin dolardı kişi başı gelir. Şu anda 17 bin dolara yaklaştı. Bakın ilk defa 15 bin doların üzerine çıktık. O orta gelir tuzağını aştık, 17 bin dolardayız. Allah'ın izniyle göreceksiniz yakın zamanda dünyada gelir açısından üst gelire sahip olan ülkeler arasına gireceğiz. Bakmayın sıkıntılarımız var mı? Var, şüphesiz. Emeklilerimiz sıkıntısı var şüphesiz, dar gelirlinin sıkıntısı var şüphesiz. Bizim de bir derdimiz var, bunları çözmek. Gece gündüz demeden ülkenin girdiği bu sıkıntıdan aslında sadece bizim ülkemizin problemi olmadığını da söyleyebilirim. Dünyanın çok ciddi problemi var ama bizim ekonomimiz biraz daha kırılgan. Tam kendimize gelirken 150 milyar dolarlık deprem için büyük sıkıntı yaşadık" dedi.

'MİLLETİN KİŞİLİĞİNİN OLUŞMASINA DESTEK VERECEK ŞEHİRLER PEŞİNDEYİZ'

AK Parti olarak, şehirlere kimlik kazandırmak için yola çıktıklarını dile getiren Demir, "Şehirlerimizin ve şehirde yaşayan insanlarımızın layık olduğu hizmetleri getirmekle birlikte aslında şehirlere kimlik kazandırmak için yola çıktık. Geçmişe dönüp baktığımızda AK Parti'nin kuruluşunda hizmet belediyeciliği var. AK Parti'nin kuruluşunda en önemli döneminde marka şehirler belediyeciliği vardı. Gönül belediyeciliği vardı. Bu dönem milletle bütünleşen belediyecilik var. Biz milletin kimliğine destek verecek, milletin kişiliğinin düzgün oluşmasına destek verecek şehirler peşindeyiz. Bunu en iyi şekilde yapıyoruz. Ama bu dönemde insan odaklı çalışıyoruz. Eğer insan varsa proje var. Onun için insanlarla hemhal olan, insanlarla beraber olan, insanlara temas kuran, insanların dertleriyle dertlenen yerel yönetimler anlayışı bizim vazgeçilmezimizdir. Bu dönemde milletin hissiyatını ve değerlerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla devam ediyoruz. Bizim yerel yönetimlerdeki asıl motivasyon kaynağımız Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul'a yaptığı hizmet, bizim temel motivasyon kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

'HER ADIMINI ŞEFFAKLIKLA ATAN YÖNETİM ANLAYIŞI'

Edirne'ye en iyi hizmeti getirdiklerini söyleyen Demir, "Edirne bizde olmadığı halde kültürün en iyisini gerçekleştiriyoruz. Selimiye ve çevresini muazzam yaptık. Meydanları muazzam gerçekleştirdik. Selimiye Camisi ve etrafını düşünün. Düşünün ki aynı düşüncede bir belediye başkanı olduğunu burada. Hayal edemezsiniz, Edirne'yi o zaman hayal edemezsiniz. Biz bütçeyi adaletle yöneten, milletin bu kaynağını emanet olarak kabul eden ve her adımını da şeffaflıkla atan bir yönetim anlayışıyla devam ediyoruz. Bizim CHP'den farkımız bu. Biz her şeyden önce bu makamları bir emanet olarak görüyoruz. Yoksa bu imkanlara nimet diye saldıranlardan Allah korusun. Onlara bakın CHP'yi görürsünüz. Biz insanı merkezi olan, doğayı koruyan, üretimi teşvik eden ve ortak aklı büyüten biz hizmet anlayışının yolcularıyız" dedi.

'FETİH EDİRNE'DEN BAŞLAYACAK'

Edirne teşkilatının, 2 yılı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Demir, "Önümüzde tam 2 yıl var, 2028'i saymayalım. Ne olur arkadaşlar? Hayat gelip geçiyor. Siz çalışsanız da geçecek, çalışmasanız da geçecek ama biz, bu sokakta dolananlardan şu anda farkımız var. Biz bulunduğumuz her neredeysek Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcisiyiz. Bu büyük milletin Türkiye Yüzyılı'nın hedefine giden insanlarız biz. Bu anlamda baktığımızda önemli insanlarız. Bunun gereğini yerine getirmek zorundayız. Ne olur şu 2 yılı çok iyi değerlendirin. Bakın bir ada ülkesi değiliz. Biz dünyanın suhuletle gittiği bir yerdeki coğrafyada değiliz. Biz Anadolu topraklarındayız. Tarih boyunca hareketli olan yerdeyiz. Tarih boyunca sürekli çatışmaların yoğun olduğu yerdeyiz. Dolayısıyla çalışmak zorundayız. Ne yapacağız? Kapı kapı dolaşacağız. Edirne, fetih buradan başlayacak. Bunu sizden bekliyoruz" diye konuştu.