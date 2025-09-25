AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, Esnaf Ziyaretlerinde Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas ilçesindeki esnaf buluşmasında, "Biz amasız fakatsız vatandaşımızın yanında olacağız" dedi.

Talas ilçesinde düzenlenen esnaf ziyaretinde Çopuroğlu'na AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve partililer eşlik etti. Girdikleri yerlerden talepleri dinlemeden çıkmadıklarını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Geçen hafta Tomarza'daydık. Bu hafta Talas ilçemizdeyiz. İl başkanımız, ilçe yönetim kurulumuzla beraberiz. Amasız, fakatsız her iş yerine uğramaya çalıştık, sohbet ettik. Zaten gittiğimiz yerlerde merhaba deyip hemen çıkmıyoruz. Zaman geçiriyoruz, talepleri varsa onları dinliyoruz. Bizim açımızdan verimli geçti. Vatandaşlarımızın da ziyaretlerimizden, gözlemlediğim kadarıyla, hoşnut olduklarını görüyorum. Ziyaretimiz sırasında vatandaşlarımızın bir kısmı, özellikle gurbetçilerimizin alışveriş noktasında eskiye göre daha az alışveriş yaptıklarından bahsettiler. Genel olarak insanlarla şöyle bir hasbihal ettiğimizde ya yöresel talepleri oluyor ya da Cumhurbaşkanımıza selamlar iletin diyorlar. Biz amasız fakatsız, bize oy veren vermeyen kim olursa olsun, kapı kapı iş yerlerini dolaşmaya devam edeceğiz. Çünkü vardığımızda görüyorum ki vatandaş ziyaretlerimizden memnun ve 'yakında seçim mi var' diye soruyorlar. Zaten onlar da biz de biliyoruz yakında seçim olmadığını. Kendi başımıza güzel, harikulade ziyaretler yapıyoruz. Hem Tomarza'da hem İncesu'ya gittiğimizde bu atmosferi hissettik. Talas'ta da aynı şekilde ve çok güçlü bir isme sahip Mustafa Kiraz Bey'in organizasyonunda, Mustafa Bey'in liderliğinde kapı kapı dolaşmaya devam ediyoruz. Biz sahada geziyoruz, dolaşıyoruz. Genelde de Cumhur İttifakı'na denk geliyoruz. Böyle çalışan siyasiler tabii ki de vardır fakat biz daha denk gelmedik. Biz denk gelelim gelmeyelim, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise, "Çok güzel esnaf ziyaretleri yaptık, hemşehrilerimizi ziyaret etme fırsatı bulduk. Talas, tabii kozmopolit bir yer. Bu noktada, memleketin aslında birçok köşesinden gelip Talas'ta yaşayan insanımızla bir aradaydık. Belki de bu atmosferi en net gördüğümüz alandı. Sayın vekilimin de bahsettiği gibi, en memnun edici durumda seçim yokken sizin böyle gelip hal ve hatır sormanız, muhabbet etmenizden dolayı çok memnunuz diyen hemşehrilerimiz, bizi daha da çok çalışmaya itti. Ben, bu çalışmalarımızın 16 ilçemizde de samimiyet ve gayretli bir şekilde devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Çalışma konusuna gelecek olursak; bütün milletvekillerimiz, teşkilat mensuplarımız adeta yarın seçim varmışçasına çalışıyor. Bu, 24 yıllık AK Parti teşkilatları içerisinde her zaman aynı düsturda olmuştur. Bir gün seçim bittiği zaman, diğerinin hazırlıkları veya vatandaşla iletişim aynı şekilde devam etmiştir. Şu anda da biz, Kayseri'de 24 yıllık bu duruşu bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza yük olan değil, yükünü alan bir teşkilat olabilmek için tüm kadro ve hizmet anlayışıyla, gayretle iletişime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ