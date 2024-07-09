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AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, bakanlara teşekkür etti

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başta olmak üzere AK Parti'li Kahramanmaraş milletvekilleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti. Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kirişci, deprem sonrası yapılan konut ve hastane projelerini anlattı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başta olmak üzere AK Parti'li Kahramanmaraş milletvekilleri, ilk ziyaretlerini Kahramanmaraş'a gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'ta yapılanları anlattı.

Mottolarının "Şehrin yeniden ihyası ve inşası" değil "Yeni Kahramanmaraş" olduğunu ifade eden Kirişci, Kahramanmaraş'ta binaların yüzde 22'si, bağımsız bölümlerin yüzde 25'inin depremden etkilendiğini, deprem sonrası kalıcı konut ve köy evleri tesliminin hızla gerçekleştirilmeye başlandığını söyledi.

Kirişci, 17 bin 592 kalıcı konut ve köy evinin hak sahiplerine iki ayrı kurada teslim edildiğini, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Sağlık sistemi içinde 2 bin 326 ilave yatak vatandaşın hizmetine sunulacak

Deprem sonrası sağlık tesislerinin yüzde 25'inin kullanılamaz hale geldiğini belirten Kirişci, 600 yataklı Ferhuş Hastanesi, 400 yataklı Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi, 120 yataklı Türkoğlu Acil Durum Hastanesi, 56 yataklı Nurhak Acil Durum Hastanesi, 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi ve 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nin yapımı tamamlandığında 2 bin 326 ilave yatağın vatandaşın hizmetine sunulacağını bildirdi.

Sanayi ve teknolojide Kahramanmaraş için önemli bir adım atıldığını kaydeden Kirişci, merkez ve tüm ilçeleri ile birlikte Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındığını, kente yapılacak yatırımların Bölgesel Teşvik Sistemi'nde 6. Bölge Teşviklerinden faydalanacağını dile getirdi.

Türkiye'de Kahramanmaraş'ın iplik üretiminin yüzde 35'ini, elektrik üretiminin yüzde 8'ini, dokuma kumaş üretiminin yüzde 15'ini, tekstil sektöründeki istihdamının yüzde 10'unu, çimento üretiminin yüzde 10'ununu, kağıt üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kirişci, Kahramanmaraş'ın 40 ton altın üretimiyle ikinci, 22 ayar altın imalatında birinci il olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş, uzay havacılığı ve savunma sanayinde üs olma yolunda ilerliyor

TUSAŞ "İskan ve İstihdam" Projesi ile TUSAŞ için uçak yapısalları üreten tesisinin Türkoğlu ilçesinde kurulduğunu kaydeden Kirişci, tesisin üretime başladığını ve ilk ihracatını mayıs ayında ABD'ye yaptığını bildirdi.

Kirişci, Kahramanmaraş'ın uzay havacılığı ve savunma sanayinde Kahramankazan'dan sonra üs olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Türkoğlu'ndaki tesisin dışında daha büyük bir tesis için talep topladıklarını açıklayan Kirişci, "168 hissedar ile 220 milyon dolarlık sermayeyi toplamış durumdayız. Kahramanmaraş Havalimanı'nda pistin yanı başında bu tesisi kuracağız." dedi.

"Cumhurbaşkanı'mızın iki bakanımızı Kahramanmaraş'a yönlendirmiş olması bizi mutlu etti"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun ilk programlarını Kahramanmaraş'ta yapmaları nedeniyle teşekkür eden Kirişci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, saha çalışmasının icrası noktasında iki bakanımızı deprem bölgesine ve Kahramanmaraş'a yönlendirmiş olması, talimatlarının bu doğrultuda olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir." dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Kahramanmaraş'taki ziyaretlerini anlatan Kirişci, "Sayın Bakanımız, bu ziyaretleri sonrasında inşaatları devam eden acil durum hastanelerinin yıl sonuna kadar, aralık ayının başında hasta kabulünün gerçekleştirilmesi talimatını vermiş." bilgisini verdi.

Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un ise her bir talebi tek tek dinlediğini, teslim edilen, inşası devam eden yapılar ve rezerv alan faaliyetlerini tek tek ele aldığını anlattı.

Murat Kurum'un Kahramanmaraş'taki yoğun programının hemen ardından Elbistan'a yaptığı ziyarete dikkati çeken Kirişci, bir siyasi ayrım peşinde olmadıklarını, ilçelere yaklaşımlarında hizmetin esas olduğunu söyledi.

Elbistan'da kapsamlı bir görüşme yapıldığını ve yerel aktörlerle bir araya gelindiğini kaydeden Kirişci, "Rezerv alan, kentsel dönüşüm çalışmaları ve benzeri konularda ortak kararlar alındı. İlçe kendisi o kararı verdi; Bakan bey de bunları not aldırdı, gereğinin yapılacağını belirtti." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'in Kahramanmaraş'ı raylı sistemle buluşturacağı sözünü verdiğini hatırlatan Kirişci, "(Bakan Kurum'un) Bu konudaki talimatı doğrultusunda daha oradan ayırılır ayrılmaz İlbank ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu çalışmaları müşterek yürütmeye başlamıştır." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Politika

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