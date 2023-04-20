AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Cüneyt Yüksel Güngören'deydi

Ak Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Cüneyt Yüksel, Güngören'de vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarı ziyareti sırasında kızıyla alışverişe çıkan bir vatandaş, Yüksel'i görünce, 'Beyaz bir kedi istiyorum' dedi. Yüksel de kadının bu talebini geri çevirmeyerek yerine getireceğini söyledi.

Ak Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Cüneyt Yüksel seçim çalışmalarına Güngören'de devam etti. İlçe genelinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Yüksel, daha sonra pazarcı esnafı ile buluştu. Pazarda vatandaşlara gül dağıtıp bayramlarını kutlayan Yüksel, çocuklara da oyuncak verdi.

Pazar ziyareti sırasında konuşan Yüksel, " Sahayı çok güzel gördük gerçekten gümbür gümbür geliyoruz. Vatandaşımızın çok büyük bir teveccühü var. 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Reis yapar' diyorlar. Büyük bir güven duyuyorlar. İstikrarın, kalkınmanın, büyümenin devam etmesini istiyorlar. Vatandaşlarımız zaman zaman bize değişik taleplerle geliyor. Bizden kedi istediler. İnşallah yerine getireceğiz. Ben de kedileri çok seviyorum. Onlara beyaz bir kedi inşallah vereceğimizi söyledim. Vatandaşlarımızın taleplerini mümkün olduğunca yerine getiriyoruz" dedi.