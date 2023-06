AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı devir teslimi gerçekleşti

Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin'e İnsan Hakları Başkanlığı görevini devretti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin'e İnsan Hakları Başkanlığı görevini AK Parti Genel Merkezinde devretti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Usta, İnsan Hakları Başkanlığının oldukça önemli bir yer olduğunu belirtti. İnsan Hakları Başkanlığında pek çok politikanın şekillendiğini belirten Usta sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Burası pek çok politikanın şekillendiği, pek çok önemli noktaların, kanun çalışmalarının da temasının yapıldığı önemli bir görevi ifa ediyor. İnsan hakları, demokrasi, özgürlükler bağlamında baktığımızda aslında bütün dünyada en önemli başlıkların ve bütün dünyanın da gündeminin merkezinde olan bir başkanlık ve bir görevi devredeceğiz. İnşallah 2018 itibaren yaptığımız çalışmaların hepsini her birini birer çıktı halinde biz de yeni gelen başkanımıza önünde ışık tutması yapılan çalışmalardan istifade etmesi için örnek olarak bırakıyoruz. İnşallah bundan sonrası için çok daha güzel başarıların çok daha iyi işlerin yapılacağı bir başkanlık olacağından eminiz. Bir hukukçu olarak farklı bir misyonla da bakacaktır diye düşünüyoruz. Ama şunu özellikle ifade etmemiz lazım. Burada yani insan hakları alanında yapılan her çalışmanın sadece hukuki bir zeminde değil, insana insan olduğu için bakılması ve yirmi bir yıllık iktidarımız boyunca aslında sessiz devrimler dediğimiz ve Türkiye'deki ve uluslararası platformdaki pek çok çalışmanın aslında özünde insana insan olarak değer verebilmenin, ırkı, dili, dini, cinsiyeti inancı, kökeni ne olursa olsun sadece insan olarak görebilmek ve o noktadan bakıldığı zaman da pek çok sorunun çözüldüğüne şahit olduğumuz bir dönemle birlikteyiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında işin özünde insan olduğunu ve yaptığı her hizmette işimizin insana hizmet etmek olduğunu vurguladığı ve dünya beşten büyüktür derken aslında her insanı bu dünya üzerinde yaşayan her insanın eşit haklarla ve eşit hukukla yönetilmesi gerektiğini vurguladığı bir dönemdeyiz. İnşallah bu birim ve bu başkanlıkla beraber bu seslerin daha da dünya kamuoyunda daha da büyük yankılanmasını arzu ediyoruz. Tabii 2023 genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminden büyük bir başarıyla çıktık eminiz ki insan hakları konusunda ve demokrasi konusunda dünyaya çizdiğimiz profille örnek bir ülke olarak yine bu dönemde de beş yıllık süreçte de politikalarımızla, yaptığımız hizmetlerimizle bütün dünyaya örnek olacağımızı düşünüyoruz. "

Yunanistan'da denizde boğularak yaşamlarını yitirenlerin acılarını birlikte yaşadıklarını söyleyen Usta, "Yunanistan'da denizde boğulan yüzlerce insanın maalesef acılarını hep birlikte yaşadık. Dileğimiz ve temennimiz bu ki artık insanların ırklarına ve tenlerine göre geldikleri yere göre ayrıma tabii tutulmaksızın yaşam haklarının ellerinden alınmaması bu insanların da yaşam mücadelesi için bu yollara çıktığını bütün dünyanın bütün Batı'nın ve Avrupa'nın kabul etmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz ve bu konudaki çalışmalarımızı da ısrarla sürdüreceğiz. İnşallah bizim bıraktığımız bu görevi hakkıyla ve başarıyla daha da yükseğe taşıyacağına inandığımız Mehmet Ali Başkanımıza başarılar diliyoruz eminiz ki başarılı olacaktır. Bir akademisyen olarak da kendisinin bu alandaki getireceği yenilikler ve bakış açılarıyla çok daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

İnsan hakları birimi özellikle temel haklar konusunda ve yeni anayasa çalışmaları konusunda ülkemizin önemli gündemlerinden bir tanesi diyen Zengin ise şunları kaydetti:

" Bu noktada Leyla başkanımızın ortaya sunduğu çıktılar yaptığı çalışmaları kelimelerle ifade edemeyeceğimizi ve katkı sağlayacağı eserlerdir. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışı inşallah bunu en üst noktalara çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.