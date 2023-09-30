AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Kırşehir'i AK Parti Belediyeciliği ile yeniden tanışacak"

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 2024 yılı seçimlerinin kazananını AK Parti olacağını söyledi.

Ünsal, Kırşehir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada; "Merkez ve ilçeler olmak üzere ana kademe çalışmaları değerlendirildi. AK Parti, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olarak 12 milyon civarında üyesi var ve Kırşehir'de de yerel seçimlerin galibi biz olacağız" dedi. "Makam değil hizmet siyaseti yapıyoruz" diyen Ünsal; "Makam için değil, hizmet fırsatı yakalamak için siyaset yapıyoruz. 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek, insanı merkezine alan bir anlayışla hareket etmekteyiz. İl, ilçe, kadın ve gençlik kolları üyeleriyle ardından da ilçe ve belediye başkanlarımızla bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi istişaremizi sürdürdük. Gelecek nesillere bırakacak miras olarak kıymetli bir şehrimiz ve ülkemiz var. Onun içinde gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim bize 2023 seferinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmayı nasip etti. Bu gurur, onur, bu şeref bizlere yeter. Yola zor bir dönemde geldik ama yorulmadan çalışacağız. 2023 seferini bizler teşkilatımızla beraber hamt olsun kazandık, çok şükür mahcup olmadık milletimize. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kırşehir yüksek oy ile Cumhur İttifakı'na destek verdi. AK Parti'nin hizmet anlayışını 31 Mart 2024 seçimleriyle Kırşehir Belediyesine yeniden kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR