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AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Son yıllarda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yenilenebilir enerjiyle ilgili kanuni düzenlemelerin sonucunda güneş ve rüzgar enerjisi Türkiye'de artık çok cazip ve önemli hale geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Son yıllarda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yenilenebilir enerjiyle ilgili kanuni düzenlemelerin sonucunda güneş ve rüzgar enerjisi Türkiye'de artık çok cazip ve önemli hale geldi." dedi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Konferans Salonu'nda, Kayseri Kocasinan Organize Tarım Bölgesi Jeotermal Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, toplantıdaki konuşmasında, Kayseri'de önemli bir iş yapıldığını söyledi.

Projenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Elitaş, şöyle konuştu:

"Kayseri'de 55-60 derecelik su bulmak aslında önemli bir iş. Yanardağın eteğindeyiz. Çevremizdeki Kozaklı'da, Sarıkaya'da, Kırşehir'de 80, 90, 100 derecelik sular varken bizim burada o suyun olmaması zor bir işti. Yıllar önce Boğaz Köprü tarafında 40 derece su bulmuştuk ama şimdi 55 ile 60 derecelik su, tarıma dayalı sera organize sanayi bölgelerinde de uygun bir şey diye düşünüyorum. Isıtma ihtiyacı olmadan, doğrudan doğruya doğal yollarla bu işi yaparak 12 ay, 24 saat üretim yapabilecek, topraksız tarımın öncülüğünü yapabilecek bir noktadır."

Elitaş, Kayseri'de su kıtlığından dolayı sulanabilir alanın az olduğunu, 600 bin hektar tarım arazisinin 300 bininin sulanabilir olduğuna dikkati çekti.

Yazın ve kışın üretim yapılacak Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin önemini anlatan Elitaş, "35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek ve bunun da büyük bir kısmı ihraç edilecek." dedi.

Yatırımın maliyetinin 5 milyar liraya yakın olduğunu belirten Elitaş, istihdama önemli katkı sağlayacak projenin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Elitaş, "Son yıllarda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yenilenebilir enerjiyle ilgili kanuni düzenlemelerin sonucunda güneş ve rüzgar enerjisi Türkiye'de artık çok cazip ve önemli hale geldi. Allah'ın güneşini ve rüzgarını kullanmamak en büyük yanlışlarımızdan birisiydi. Önümüzdeki engelleri tamamen kaldırdık. Artık yatırımcımızın, ülkemizin insanının ihtiyacına sunar bir noktaya geldik." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uygun Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesiyle 1 milyon 237 bin 640 metre karelik alanda 34 sera, 9 sanayi alanı ve 1500 kişiye istihdam sağlanacak.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Politika
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